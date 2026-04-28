Artūrs Šilovs slavē komandas sniegumu: "Esam uz pareizā ceļa!"
Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs pirmdien pēc panākuma pār Filadelfijas "Flyers" atzina, ka šī ir bijusi komandas labākā spēle sērijā.
Jau ziņots, ka Šilovs pirmdien atvairīja 18 no 20 metieniem, palīdzot "Penguins" savā laukumā uzvarēt ar 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) un pietuvoties Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas sērijā līdz 2-3.
"Man liekas, ka tas ir stāsts par pašatdevi. Uzskatu, ka šodien bija mūsu labākā spēle šajā sērijā un ir daudz lietas, ko no tās var paņemt," sacīja latviešu vārtsargs, kurš komandai palīdzēja tikt pie uzvaras otrajā mačā pēc kārtas. "Mēs spēlējām patiešām labi."
Vārtsargs arī uzteica komandas biedrus, kuri labi cīnījās un tika par to atalgoti. "Uzvarēt spēles "play off" ir grūti, tāpēc esam ļoti priecīgi par rezultātu," piebilda Šilovs. "Mums vairs nav ko zaudēt. Jāturpina cīnīties, spēlēt pareizi un domāju, ka esam uz īstā ceļa."
Pirmajās trīs spēlēs "Penguins" vārtus sargāja Stjuarts Skiners, bet sestdien pirmo reizi šajā Stenlija kausā vārtos stājās Šilovs, kurš atvairīja 28 no 30 metieniem. Latviešu vārtsargs divās "play off" spēlēs atvairījis 46 no 50 metieniem jeb 92,0% raidījumu, kas ir sestais labākais rādītājs Stenlija kausa izcīņā starp vārtu vīriem, kuri piedalījušies vismaz divos mačos. Regulārajā čempionātā Šilovs laukumā devās 39 mačos un tika galā ar 88,8% metienu.
Kā zināms, "Flyers" komandai joprojām traumas dēļ nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu. Sērijas sestā spēle notiks "Flyers" laukumā plkst. 2.30 naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika.