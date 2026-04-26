Šilovs pirmo reizi šogad Stenlija kausā stājas vārtos, palīdzot "Penguins" nodrošināt uzvaru. VIDEO
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien pirmo reizi šī gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņā stājās Pitsburgas "Penguins" vārtos, un palīdzēja komandai ar 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) pārspēt Filadelfijas "Flyers" un sērijā līdz četrām uzvarām panākt 1-3.
Pirmajās trīs spēlēs "Penguins" vārtus sargāja Stjuarts Skiners, bet sestdien pirmo reizi šajā Stenlija kausā vārtos stājās Šilovs, kurš atvairīja 28 no 30 metieniem. "Flyers" komandai joprojām traumas dēļ nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu. Sērijas piektā spēle notiks pirmdien (naktī uz otrdienu pēc Latvijas laika) Pitsburgā.
Mača 15. minūtē Sidnijs Krosbijs vairākumā izdarīja veiklu metienu no kreisā iemetienu apļa un panāca 1:0 viesu labā. Otrā perioda otrajā minūtē Rikards Rakels aiz vārtiem atņēma ripu vārtsargam Danam Vladaram un nostiprināja "Penguins" vadību, taču trešdaļas 16. minūtē Denvers Bārkijs no vārtu priekšas pirmo reizi mačā pārspēja Šilovu.
Trešā perioda piektajā minūtē Kriss Letangs ar metienu no zonas vidus panāca 3:1, taču pēc nepilnām trīs minūtēm Treviss Koneknijs ar raidījumu bez ripas apstādināšanas no iemetienu apļa pārspēja Šilovu. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 57 sekundes, Konors Djūers raidīja ripu tukšos vārtos un pielika punktu Pitsburgas komandas uzvarai.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.