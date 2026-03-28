Zemgus Girgensons ar piespēli palīdz "Lightning" atgūties no 0:2 un izraut uzvaru
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā asistēja vārtu guvumā un palīdzēja Tampabejas "Lightning" izcīnīt uzvaru.
"Lightning" mājās ar rezultātu 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) pārspēja Otavas "Senators".
Girgensons uz ledus bija 15 minūtes un 54 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, divreiz zaudēja ripu, bloķēja divus metienus, uzvarēja četros no astoņiem iemetieniem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta. Šajā sezonā Girgensons 65 spēlēs guvis astoņus vārtus un atdevis astoņas rezultatīvas piespēles.
Jau spēles 18. sekundē mājiniekus ar gūtiem vārtiem pārsteidza Dilans Kozenss, un tobrīd uz ledus bija arī Girgensons. Mača piektajā minūtē Džordans Spenss panāca 2:0 otaviešu labā.
Otrā perioda ceturtajā minūtē Brendons Hagels vienus vārtus atguva, bet 93 sekundes vēlāk 2:2 panāca Šarls Eduārs d'Astuss, noslēdzot izspēli, kuru aiz vārtiem ar noturētu ripu sāka Girgensons. Tuvojoties trešā perioda vidum, Emīls Lillebergs izvirzīja "Lightning" komandu vadībā, bet divas minūtes un 13 sekundes pirms pamatlaika beigām pēc izgājiena pret vārtsargu 4:2 panāca Džeiks Gencels.
Lillebergs maču noslēdza ar trīs rezultativitātes punktiem, jo asistēja vēl divos vārtu guvumos.
"Lightning" ar 96 punktiem 72 spēlēs ir vicelīdere Austrumu konferencē, kur "Senators" ar 86 punktiem 73 mačos ir desmitā.
Citā spēlē Floridas "Panthers", spēlējot bez savainotā latviešu aizsarga Uvja Balinska, viesos ar 2:5 (2:0, 0:5, 0:0) zaudēja Ņujorkas "Islanders".
Pirmajā periodā viesiem divus vārtus guva Metjū Tkačaks, bet otrajā periodā nepilnās 13 minūtēs "Islanders" sameta piecas ripas "Panthers" vārtos. Ar gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Breidens Šens, tāpat vārtus guva Marks Gatkombs, Sīmons Holmstrēms, Emīls Heinemans un Keisijs Siziks.
"Islanders" ar 89 punktiem 74 spēlēs ir piektajā vietā Austrumu konferencē, bet "Panthers" ar 73 punktiem 72 mačos ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā un necīnīsies par Stenlija kausa aizstāvēšanu.