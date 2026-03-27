Šilovs un Merzļikins paliek rezervē, Girgensonam un Bļugeram liela uzticība zaudējumos
Ar dažādām sekmēm naktī uz 27. martu Nacionālās hokeja līgas ietvaros spēlēja Latvijas hokejistu pārstāvētie klubi.
Vārtsargi nespēlē
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Blue Jackets" viesos ar rezultātu 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) piekāpās Monreālas "Canadiens" komandai. Uzvaras vārtus trešā perioda piektajā minūtē guva Zakarijs Bolduks. Merzļikina konkurents Grīvss atvairīja 18 no 20 pretinieku metieniem.
Merzļikins nav spēlejis jau kopš 21. marta, kad devās laukumā pret Sietlas "Kraken", savukārt pirms tam viņš nedevās laukumā kopš 12. marta. Pēc olimpiskajām spēlēm treneri vairāk uzticējušies viņa kolēģim Džetam Grīvsam.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Blue Jackets", kas piedzīvoja otro zaudējumu trijās spēlēs, ar 87 punktiem 72 spēlēs ieņem septīto vietu.
Rezervē palika arī Artūrs Šilovs, bet viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" pēcspēles metienu sērijā ar 4:3 apspēlēja Otavas "Senators". Šilova konkurents Stjuarts Skiners atvairīja 26 no pretinieku izdarītajiem 29 metieniem, kā arī neitralizēja divus no pretinieku trijiem pēcspēles metieniem.
Visos trijos "Penguins" vārtos piedalījās Rikards Rakels, kurš guva divus vārtus un izdarīja vienu piespēli, kā arī Ēriks Karlsons (vieni vārti un divas piespēles). Uzvaras pēcspēles metiens Benjamina Kindela kontā.
"Penguins" pārtrauca divu zaudējumu sēriju un ar 88 punktiem pēc 72 mačiem ieņem sesto vietu Austrumu konferencē.
Girgensonam 14 minūtes
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" cieta zaudējumu pagarinājumā.
"Lightning" savā laukumā ar 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Sietlas "Kraken". Visā spēlē Tampabeja atspēlējās no 1:3, izlīdzinājumu otrā perioda vidū vairākumā panākot Korijam Perijam. Papildlaikā Sietlai uzvaru izrāva Brendons Montors, kuram visā spēlē divi gūtie vārti.
Girgensons šajā mačā uz ledus bija 14 minūtes un 24 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, bloķēja divus metienus, uzvarēja piecos no sešiem iemetieniem un zaudēja vienu ripu. Girgensona lietderības koeficients bija neitrāls.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Lightning" ar 94 punktiem 71 spēlē ieņem trešo vietu.
"Canucks" turpina zaudēt
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārajā čempionātā ceturtdien piedzīvoja latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" vienība, kas savā laukumā nespēja gūt vārtus un piekāpās Losandželosas "Kings" komandai. "Canucks" zaudēja ar 0:4 (0:1, 0:2, 0:1), piedzīvojot ceturto neveiksmi pēc kārtas.
Bļugers laukumā bija 17 minūtes un 34 sekundes, no kurām minūti un 50 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja trīs metienus pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja trijos no 11 iemetieniem un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Viesu rindās ar 1+1 izcēlās Trevors Mūrs un Kvintons Baifīlds, bet vēl pa vārtiem guva Artēmijs Panarins un Skots Lotons. "Kings" vārtsargs Dārsijs Kempers atvairīja visus 19 mājinieku metienus un tika pie savas trešās "sausās" spēles šosezon un 39. šāda mača NHL karjerā.
"Canucks" ar 50 punktiem 72 spēlēs ir pārliecinošā pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā un jau zaudējusi cerības uz iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā. Savukārt "Kings" ar 76 punktiem ir devītajā pozīcijā Rietumu konferencē, no "play off" zonas atpaliekot tikai vienu punktu.
Zaudējumu piedzīvoja arī pēdējo divu gadu čempione Floridas "Panthers", kurai traumas dēļ nevar palīdzēt latviešu aizsargs Uvis Balinskis. "Panthers" savā laukumā ar 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) piekāpās Minesotas "Wild", saglabājot tikai teorētiskas cerības uz iekļūšanu "play off".
Savukārt uzvaru bez traumētā latviešu uzbrucēja Rodrigo Ābola ierindā ceturtdien svinēja Filadelfijas "Flyers", kas mājās ar 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) pārspēja Čikāgas "Blackhawks" hokejistus.
"Panthers" ar 73 punktiem 71 mačā Austrumu konferencē ieņem priekšpēdējo, 15. pozīciju, no "play off" zonas atpaliekot 14 punktus, bet "Flyers" ar 82 punktiem ir devītie, turpinot cīņu par iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā.