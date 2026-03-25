Pret Latviju ASV izlasi vadīs Girgensona bijušais treneris, kurš nesen zaudējis darbu NHL
ASV vīriešu hokeja izlasi, kas būs Latvijas pretiniece šajā pasaules čempionātā (PČ), šopavasar vadīs Dons Granato.
Granato pēdējā darba vieta bija Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Bufalo "Sabres", kurā viņa vadībā spēlēja arī Zemgus Girgensons. 2024. gada aprīlī pēc kārtējās neveiksmīgās sezonas Granato tika atbrīvots no galvenā trenera amata.
Viņš kā trenera palīgs pievienojās klubam pirms 2019./2020. gada sezonas un 2021. gada martā tika paaugstināts par pagaidu galveno treneri, bet 2021. gada vasarā kļuva par pilntiesīgu galveno treneri.
Granato vadīja "Sabres" 274 mačos, kuros tika izcīnītas 122 uzvaras, tomēr viņa vadībā nepilnu četru sezonu laikā Bufalo vienība ne reizi nespēja iekļūt Stenlija kausa izcīņā.
Kā asistents un skauts Granato NHL strādāja arī Čikāgas "Blackhawks", Vankūveras "Canucks", Toronto "Maple Leafs" un Sentluisas "Blues" komandās. Granato iepriekš vadījis arī ASV jaunatnes izlases.