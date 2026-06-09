Krieviski runājoša ezoterikas speciāliste parāda savu darba kabinetu, kas atrodas Latvijas Televīzijas ēkā. VIDEO
Krievu valodā runājoša ezoterikas speciāliste "Instagram" parādījusi savu darba vietu – kabinetu, kas atrodas Latvijas Televīzijas ēkā.
Savā "Instagram" profilā numeroloģe sevi dēvē par Alīnu, tāpat viņa vēsta, ka viņas kabinets atrodas Latvijas Televīzijas ēkā. To, kā izskatās viņas kabinetā, var apskatīt video.
"Esmu ezoteriķe no Latvijas un šodien parādīšu, kur es strādāju. Šī ir Latvijas televīzijas ēka. Te viss ar caurlaidēm. Kopā divdesmit stāvi, septītais stāvs mans. Lūk, mans kabinets. Kopā ar vīru no nulles izremontējām. Ļoti gaiši, pasakains skats uz Rīgu, it īpaši, kad saule. Tieši šeit es pieņemu savus klientus uz konsultācijām," video stāsta taro speciāliste.
Kā liecina Alīnas publiskotā informācija "Instagram", viņa specializējas un sniedz konsultācijas ļoti dažādos jautājumos, sākot ar attiecībām un beidzot ar finansēm, un "gada uzdevumiem". Pakalpojumu cenas svārstās no vidēji 40 līdz 100 eiro. Informācija interesentiem pieejama krievu valodā.
Uz portāla Jauns.lv lūgumu komentēt šādu pakalpojumu sniedzēju "izmitināšanu" valstij piederošā ēkā, kurā darbojas Latvijas sabiedriskais medijis, Latvijas Televīzija pagaidām nav atsaukusies.
Īss skaidrojums par to, kas ir ezoterika un numeroloģija
Ezoterika – tā ir dažādu garīgu, mistisku un slepenu zināšanu kopums, kas cenšas izprast pasauli un cilvēka dzīvi aiz materiālās realitātes. Ezoterikā bieži ietilpst maģija, astroloģija, meditācija, enerģijas prakses un citas mistiskas teorijas.
Numeroloģija – ezoteriskās tradīcijas metode, kas pētī skaitļu simboliku un to ietekmi uz cilvēka dzīvi, raksturu, likteni un notikumiem. Piemēram, tiek interpretēts dzimšanas datums, vārds vai citas skaitliskas kombinācijas, lai atklātu personības īpašības un dzīves ceļu.