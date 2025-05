Latvijas U-18 hokeja izlase pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā cienīgi piekāpjas favorītiem no ASV

Visos trīs vārtu guvumos piedalījās Daniels Serkins, kuram bija viens precīzs metiens un divas rezultatīvas piespēles. Serkins tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē. Spēles sestajā minūtē Kalens Poters panāca 1:0 amerikāņu labā, bet trīs minūtes vēlāk Ričards Galāns nostiprināja vadību, abiem izceļoties no vārtu priekšas. Otrās trešdaļas 28.minūtē Džeks Martegs guva trešos vārtus ASV labā. Piecas minūtes vēlāk Daniels Serkins ar metienu no asa leņķa vienus vārtus atguva un vēl pēc 49 sekundēm Alberts Šmits izcēlās ar precīzu metienu no zilās līnijas, abiem realizējot vairākumus. Nedaudz vēlāk pēc Ašera Bārneta metiena ripa no laukuma apmales atsistās pret vārtsarga Ivana Kufterina muguru un nonāca vārtos - 2:4. Trešā perioda trešajā minūtē Džons Mūnijs bija izveicīgāks vārtu priekšā un vēl vairāk nostiprināja čempionāta saimnieku vadību. Četras minūtes un 19 sekundes pirms pamatlaika beigām Kārlis Flugins pielaboja Herberta Laugaļa mestās ripas lidojuma virzienu un panāca 3:5, bet trīs minūtes vēlāk Poters raidīja ripu tukšos vārtos. Kufterins šajā mačā atvairīja 33 no 38 metieniem, bet latvieši pa pretinieku vārtiem meta 22 reizes.