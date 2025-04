Jau pirmā spēle ar lielu nozīmi. Latvijas U-18 hokeja izlase ASV sāks pasaules čempionātu

Latvijas U-18 hokeja izlase čempionātam sāka gatavoties kopš marta beigām. Galvenais treneris Oļegs Sorokins pārbaudīja 43 kandidātus, lielākajai daļai espt no viņa trenētās hokeja skolas “Rīga” sastāva. Daži no potenciālajiem līderiem kā Daniels Serkins, Krišjānis Sārts, Rūdolfs Bērzkalns, Martins Klaucāns, Roberts Naudiņš un Olivers Mūrnieks vēl šajā gadu mijā spēlēja Latvijas U-20 izlases sastāvā, kas pārsteidza vareno Kanādu. Galvenais treneris nav slēpis, ka no šiem hokejistiem sagaidot vairāk nekā no citiem.