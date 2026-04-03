Latvijas U-18 hokeja izlase pārbaudes spēlē pārliecinoši sakauj poļus
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlases kandidāti piektdien pirmajā no divām pārbaudes spēlēm uzvarēja vienaudžus no Polijas.
Latvijas hokejisti bija pārāki ar rezultātu 5:2 (2:0, 1:0, 2:2). Mājiniekiem vārtus guva Tomass Erdmanis-Hermanis, Adrians Kļaviņš, Ernests Lūsītis, Ričards Rutkis un Ernests Krūmiņš. Sestdien abas izlases Daugavas ledus hallē aizvadīs otro no divām pārbaudes spēlēm.
Latvijas U-18 jauniešu hokeja izlases galvenā trenera pienākumus arī šajā sezonā turpinās pildīt Oļegs Sorokins, kuram asistēs Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs, Raimonds Vilkoits un Edgars Lūsiņš, bet par fizisko sagatavotību rūpēsies Raivis Miezāns.
Arī šajā sezonā Latvijas U-18 izlase startēs pasaules čempionāta elites divīzijā, kas no 22. aprīļa līdz 2. maijam notiks Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā.
Latvijas valstsvienība spēlēs vienā apakšgrupā ar Kanādu, Somiju, Norvēģiju un Slovākiju.