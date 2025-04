Latvijas U-18 hokejisti cieš sakāvi no slovākiem, taču iekļūst ceturtdaļfinālā

Spēles ceturtajā minūtē slovāki ieguva ripu Latvijas izlases aizsardzības zonā un Adams Nemecs no vārtu priekšas panāca 1:0 pretinieku labā. Divas minūtes pirms otrā perioda beigām pēc cīņas vārtu priekšā Slovākijas izlases pārsvaru nostiprināja Martins Kalis. Trešo trešdaļu latvieši sāka ar vēl vieniem ielaistiem vārtiem, perioda pirmajā minūtē Nemecam meistarīgi apstrādājot ripu un raidot to tīklā - 3:0. Perioda 13.minūtē Mihals Čapošs ar metienu bez ripas apstādināšanas bija precīzs no zilās līnijas un Tobiass Tomīks raidīja ripu tukšos vārtos - jau 5:0 slovāku labā. Metienu attiecība šajā mačā bija 30:18 par labu Slovākijas hokejistiem.