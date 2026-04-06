Hokeja izlase sāk gatavošanos 2026. gada pasaules čempionātam

2026. gada 30. martā Latvijas hokeja izlase uzsāka oficiālo gatavošanos šī gada pasaules čempionātam hokejā.

Pirms gaidāmajām pārbaudes spēlēm Austrijā hokeja izlases treniņiem pievienojas četri spēlētāji

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņnometnei pirms gaidāmajām pārbaudes spēlēm ar Austriju pievienojušies četri spēlētāji, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).

Latvijas izlase pirmās pārbaudes spēles aizvadīs trešdien un ceturtdien, savā laukumā uzņemot Austrijas valstsvienību.

Pirmdien Latvijas treniņiem pievienojās Slovākijā šosezon spēlējušie vārtsargs Mareks Mitens un aizsargs Kristofers Bindulis, kā arī uzbrucēji Kārlis Ozoliņš un Dāniels Andersons, kuri kopā ar "Liepājas hokeja komandu" nepārvarēja "Optibet" Hokeja līgas (OHL) pusfinālu.

Pēc pārbaudes spēlēm ar Austirju Latvijas izlase 22. un 23. aprīlī Lahti tiksies Dānijas un Somijas nacionālajām komandām. Savukārt 2. un 3. maijā Harija Vītoliņa vadītā izlase izbraukumā spēkosies Slovākijas valstsvienību.

Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā cīnīsies ar Norvēģijas valstsvienību.

Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.

Latvijas hokeja izlases dalībnieki treniņnometnē:

vārtsargi - Emīls Vītols (Mikeli "Jukurit", Somija), Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija);

aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Gustavs Ozoliņš (RPI, NCAA), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Rihards Simanovičs (Boulinggrīnas Štata universitāte, NCAA), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);

uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Rainers Rullers (RPI, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Raimonds Vītoliņš (Olborgas "Pirates", Dānija), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons, Kārlis Ozoliņš (abi - "Liepājas hokeja komanda").

Nauris SējējsKlāvs VeinbergsArvils BergmanisPasaules čempionāts hokejāDānijaNCAAKristofers BindulisZviedrijaSlovākijaŠveiceČehijaSomijaRalfs FreibergsKārlis OzoliņšRenārs KrastenbergsLatvijas Hokeja federācijaLHFMareks MitensSandis SmonsDeniss SmirnovsOskars LapinskisRihards MelnalksnisLangnavas "Tigers"LahtiOHLGļebs Prohorenkovs

