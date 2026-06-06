Ventspils paliek bez sakariem: satrauktie iedzīvotāji sašutuši par "Tele2" klusēšanu
Sestdien Ventspilī un tās apkārtnē iedzīvotāji saskārušies ar plašiem mobilo sakaru operatora "Tele2" tīkla traucējumiem, kuru dēļ nebija iespējams nedz veikt zvanus, nedz nosūtīt īsziņas. Tas cilvēkos radījis satraukumu.
Vislielāko sašutumu iedzīvotājos izraisījis tieši uzņēmuma komunikācijas trūkums un ilgstošā klusēšana. "Izbrīna fakts, ka "Tele2" sociālajos tīklos un mājaslapā nav atrodama nekāda informācija par šo incidentu, tā ietekmi vai aptuveno pakalpojumu atjaunošanas laiku," sociālajos tīklos neizpratni pauda kāds ventspilnieks.
Pilsētas iedzīvotāji pēcpusdienā devušies uz vietējo "Tele2" klientu apkalpošanas centru, lai klātienē pieprasītu paskaidrojumus, kā rezultātā pie filiāles izveidojušās garas cilvēku rindas, portālu Jauns.lv informēja kāda aculieciniece.
Tomēr skaidrību par avārijas iemesliem iedzīvotājiem neizdevās gūt – centra darbinieki vien norādīja, ka pretenziju un jautājumu gadījumā klientiem pašiem ir jāzvana uz uzņēmuma centrālo biroju.
Sociālajos tīklos ventspilnieki ziņo, ka tīkla pārklājums pazudis teju visā pilsētas teritorijā, tostarp Pārventā, kā arī tālākā apkārtnē. Tā kā nekādi iepriekšēji brīdinājumi no operatora puses netika saņemti, daudzi iedzīvotāji sākotnēji nesekmīgi mēģinājuši restartēt savas ierīces, uzskatot, ka sabojājies telefons vai SIM karte.
Sakaru trūkums ietekmējis arī rītdien paredzētā Ventspils pusmaratona organizatoriskos darbus, būtiski apgrūtinot pēdējo tehnisko detaļu saskaņošanu."Gaidīju pāris svarīgus zvanus, jo rītdienas Ventspils pusmaratona organizēšanai vēl dažādi svarīgi punkti uz "i" jāsaliek," satraukumu pauda kāda pilsētas iedzīvotāja. Viņa, tāpat kā daudzi citi, sākotnēji vairākkārt restartējusi tālruni, domājot, ka ierīce vienkārši ir sabojājusies.
Oficiāls paziņojums par tehnisko avāriju un tās ietekmi ilgstoši nav sekojis ne uzņēmuma mājaslapā, ne tā sociālo tīklu kontos, kas iedzīvotājos radījis papildu satraukumu un sašutumu.
Sazinoties ar klientu atbalsta dienestu individuāli, iedzīvotāji saņēmuši pretrunīgu informāciju. Kamēr daļai zvanītāju operatori apstiprinājuši, ka avārija skārusi vairākus mobilo sakaru torņus un pašlaik tiek meklēti risinājumi, citiem norādīts, ka bojājumu novēršanas laiks joprojām vispār nav zināms. Uz jautājumu par publiska brīdinājuma trūkumu krīzes situācijā darbinieki taisnojušies, ka uzņēmuma speciālisti informāciju "neesot paspējuši izziņot".
Reaģējot uz ilgstošo informācijas vakuumu un pakalpojuma nepieejamību, neapmierinātie klienti sociālajos tīklos jau atklāti draud nemaksāt kārtējos rēķinus un apsver iespēju mainīt mobilo sakaru operatoru.