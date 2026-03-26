Latvijas pretiniece pasaules čempionātā hokejā Lielbritānija ļoti laicīgi paziņo sastāvu
Latvijas valstsvienības pretiniece Lielbritānijas vīriešu hokeja izlase nosaukusi sastāvu pirms gaidāmā pasaules čempionāta.
Lielbritānijas valstsvienības sastāva tikai trīs spēlētāji nepārstāv Lielbritānijas klubus.
Aizsargs Natanjels Halberts spēlē Slovēnijas vienībā Ļubļanas "Olimpija", uzbrucējs un potenciālais līderis Līams Kērks pārstāv Vācijas čempionāta klubu Berlīnes "Eisbaren", kura rindās viņš šosezon pamatturnīrā 52 mačos iekrāja 55 (32+23) punktus, bet Sems Lains spēlē Britu Kolumbijas Hokeja līgā (BCHL), kas ir viena no Kanādas junioru līgām. Tāpat no sastāvā iekļautajiem hokejistiem seši pasaules čempionātā startēs pirmo reizi.
Šveicē notiekošajā 2026. gada pasaules čempionātā Lielbritānijas izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur tiksies ar mājiniekiem šveiciešiem, kā arī ASV, Somijas, Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Latvijas valstsvienībām. Latvijai un Lielbritānijai spēle paredzēta 24. maijā plkst. 17:20 pēc Latvijas laika.
2026. gada pasaules meistarsacīkstes no 15. līdz 31. maijam notiks Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā.
Lielbritānijas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Bens Baunss (Kārdifas "Devils", Lielbritānija), Mets Robsons (Koventrijas "Blaze", Lielbritānija), Džeksons Visls (Belfāstas "Giants", Lielbritānija);
aizsargi - Treviss Brauns (Gildfordas "Flames", Lielbritānija), Deivids Klementss (Koventrijas "Blaze", Lielbritānija), Natanjels Halberts (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija), Džo Hazeldīns (Glāzgovas "Clan", Lielbritānija), Kriss Ingliss (Dandī "Stars", Lielbritānija), Breds Dženions (Manšestras "Storm", Lielbritānija), Marks Ričardsons (Kārdifas "Devils", Lielbritānija), Džošs Tetlovs (Notingemas "Panthers", Lielbritānija);
uzbrucēji - Olijs Beteridžs (Notingemas "Panthers", Lielbritānija), Džonijs Karens (Dandī "Stars", Lielbritānija), Bens Deivīss, Brets Perlīni (abi - Kārdifas "Devils", Lielbritānija), Roberts Dauds, Kouls Šudra (abi - Šefīldas "Steelers", Lielbritānija), Džeks Hopkinss (Koventrijas "Blaze", Lielbritānija), Līems Kērks (Berlīnes "Eisbaren", Vācija), Roberts Lakevičs, Keids Nelsons (abi - Glāzgovas "Clan", Lielbritānija), Sems Lains (Krenbrūkas "Bucks", Kanāda), Logans Nīlsons (Faifas "Flyers", Lielbritānija), Šons Noriss (Miltonkīnza "Lightning", Lielbritānija), Džoss Volers (Gildfordas "Flames", Lielbritānija).
🇬🇧 Great Britain have named their squad for the 2026 World Championship in Switzerland which is taking place from 15th to 31st May— Team GB Ice Hockey (@TeamGBicehockey) March 25, 2026
📝 Full details ➡️ https://t.co/4HF7KTOLIZ pic.twitter.com/w0qJoWU05V