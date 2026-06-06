Darja Semeņistaja Horvātijā sasniedz "WTA 125" turnīra finālu
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja sestdien Horvātijā sasniedza Makarskas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību finālu.
Semeņistaja, kura pasaules rangā ieņem 110. vietu un ir izsēta ar piekto numuru, pusfinālā ar rezultātu 6-1, 6-2 pārspēja armēnieti Elinu Avanesjanu (WTA 321.).
Fināla sasniegšana dod 81 WTA ranga punktu, kas tiešsaistes rangā ļāvis pakāpties uz 101. vietu, bet, uzvarot turnīrā, latviete atgriezīsies labāko simtniekā.
Pirmajā kārtā Semeņistaja ar 6-3, 5-7, 7-6 (7:5) pieveica horvātieti Tenu Lukasu (WTA 448.), otrajā ar 6-4, 6-4 uzvarēja 19 gadus veco amerikānieti Akašu Urhobo (WTA 185.), bet ceturtdaļfinālā ar rezultātu 7-6 (7:4), 3-6, 7-6 (7:5) pārspēja spānieti Andreu Lasaro Garsiju (WTA 140.).
Jau ziņots, ka otrdien Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko cieta zaudējumu dubultspēļu pirmajā kārtā, nopelnot vienu pasaules dubultspēļu ranga punktu.
Turnīrs Makarskā māla seguma kortos beigsies svētdien.