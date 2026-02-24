Liepājas hokeja komanda saspringtā mačā pieveic "Prizmu" un nostiprinās līgas vadībā
Liepājas hokeja komanda" otrdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) mačā izcīnīja panākumu.
Liepājnieki viesos ar 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) apspēlēja "Prizmu".
Otrā perioda vidū mājiniekus vadībā izvirzīja Aleksandrs Jerofejevs, kurš guva vārtus vairākumā, bet piecas minūtes vēlāk rezultātu izlīdzināja Rinalds Vutkevičs.
Viesi guva uzvaru nesošos vārtus 53. minūtē, kad vairākumā mājinieku vārtos ripu raidīja Vutkevičs, panākot 2:1 "Liepājas hokeja komandas" labā. Nedaudz vairāk kā minūti līdz pamatlaika beigām "Prizma" nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču liepājnieki nosargāja panākumu.
Liepājas komandas vārtus sargāja Mihaels Valenta, kurš atvairīja 21 ripu. Otrā laukuma pusē Martins Eldmanis tika galā ar 43 raidījumiem.
Turnīra līdere ir "Liepājas hokeja komanda", kurai ir 60 punkti 37 spēlēs, 57 punktus 35 cīņās guvusi Kijivas "Capitals", bet 56 punkti 35 un 36 mačos ir attiecīgi "Mogo"/RSU un "Zemgale"/LBTU vienībām. Rīgas "Prizma" komandai ir 34 punkti 37 spēlēs, Tallinas "Panter" - 32 punkti 36 spēlēs, "Rīgas Hokeja skola" guvusi 20 punktus 35 dueļos, Elektrēnu "Energija" hokejistiem ir 19 punkti 36 cīņās, bet Viļņas "Hockey punks" iekrājusi 14 punktus 35 spēlēs.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.