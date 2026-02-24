Tramps pajoko par ASV sieviešu hokeja izlasi, pēc kā no komandas puses seko paziņojums
ASV sieviešu hokeja izslase noraidījusi Donalda Trampa uzaicinājumu piedalīties ASV prezidenta ikgadējā uzrunā Kongresam. Iepriekšējā dienā ASV prezidents pajokoja, kāpēc viņam nākas uzaicināt izlasi uz šo pasākumu, vēsta "NBC".
Gan ASV vīriešu, gan sieviešu hokeja izlases sevi izcili parādīja Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs. Abu turnīru finālspēlēs ASV izlases pārspēja Kanādas valstsvienības ar vienādu rezultātu – 2:1 papildlaikā.
Svētdienas vakarā pēc tam, kad ASV vīriešu komanda izcīnīja uzvaru, Tramps telefonsarunā uzaicināja spēlētājus apmeklēt viņa ikgadējo uzrunu, piedāvājot atsūtīt pat militāro lidmašīnu, lai nogādātu komandu Vašingtonā, un pēc brīža izlēma pajokot.
"Man jāsaka, mums būs jāuzaicina arī sieviešu komanda, jūs taču to zināt," Tramps sacīja, turpinot, ka, ja viņš neuzaicinās sieviešu komandu, "es domāju, ka, visticamāk, man draud impīčments."
ASV hokeja izlases pārstāvis nākamajā dienā norādīja, ka sieviešu hokeja izlase pateicās par ielūgumu, bet jau iepriekš ieplānoto akadēmisko un profesionālo saistību dēļ nevarēs apmeklēt pasākumu. "Viņas bija pagodinātas, ka izlēmāt viņas iekļaut, un ir pateicīgas par atzinību," piebilda pārstāvis.
Nav vēl zināms, vai uz pasākumu ieradīsies vīriešu hokeja izlase.