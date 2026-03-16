"Rīgas ūdens" šonedēļ sāks skalot ūdensvadus
Šonedēļ SIA "Rīgas ūdens" sāks galvaspilsētas ūdensvada tīklu skalošanas sezonu, informēja uzņēmuma Komunikācijas daļā.
Pirmie darbi plānoti otrdien, 17. martā, Brīvības gatvē, bet šomēnes skalošana paredzēta arī Teikā, Grīziņkalnā un Avotos. Savukārt aprīlī darbi turpināsies Čiekurkalnā un Brasā.
Turpmāk sezonas laikā skalošana plānota Mīlgrāvī, Mežaparkā, Purvciemā, Dārzciemā, Skanstē un Andrejsalā.
Kopumā 2026. gadā iecerēts izskalot 360 kilometrus ūdensvadu, darbus sākot ar maģistrālajiem cauruļvadiem.
Šīs sezonas skalošanas darbi ilgs no 17. marta līdz 19. martam. Šajā laikā tiks skalots maģistrālais ūdensvads 4,4 kilometru garā Brīvības gatves posmā no Džutas ielas līdz Juglas kanālam. Darbu laikā īslaicīgi var tikt pārtraukta ūdensapgāde Brīvības gatvē 413, 415, 417, 417A un 427.
Skalošanas laikā iespējama ūdens uzduļķošanās Čiekurkalnā, savukārt pēc darbu pabeigšanas Teikā un Čiekurkalnā ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to bālganā krāsā, taču tas ir drošs lietošanai un veselībai nekaitīgs.
Profilaktiskās ūdensvadu skalošanas mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu dzeramā ūdens kvalitāti un nodrošināt stabilu ūdensapgādi, novēršot nogulšņu uzkrāšanos sistēmā. Skalošanas laikā ar paaugstinātu plūsmas spiedienu no cauruļvadiem tiek izskalotas uzkrātās nogulsnes - piemēram, dzelzs un minerālu daļiņas -, kas palīdz samazināt duļķainību, uzlabot ūdens krāsu un garšu.
Kā ziņots, SIA "Rīgas ūdens" apgrozījums 2025. gadā sasniedza 80,3 miljonus eiro, kas ir par 5,2% vairāk, salīdzinot ar 2024. gadu, liecina uzņēmuma publicētais nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats.
Pērn uzņēmums atkal strādājis ar peļņu 590 519 eiro apmērā pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas, salīdzinot ar 18,275 miljonu eiro zaudējumiem 2024. gadā. Jau ziņots, ka zaudējumi tika ciesti aktīvu pārvērtēšanas dēļ.
"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.