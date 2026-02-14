Olimpisko spēļu 8.diena: hokejistiem duelis pret neērto Vāciju, Krūzbergam otrā iespēja cīnīties par medaļu
Valentīndienā, 14. februārī, ziemas olimpiskajās spēlēs plaša Latvijas pārstāvniecība. Jau plkst. 13:10 agrā spēle hokejā gaidāma Latvijas izlasei, tāpat dalība kalnu slēpošanā, distanču slēpošanā, biatlonā, skeletonā un arī šorttrekā.
Astotajā dienā sadalīs astoņus medaļu komplektus. Pēc zaudējuma pret ASV ar 1:5 otro spēli turnīrā aizvadīs Latvijas hokejisti, kas gan arī nesolās būt viegla. Sacensības slēpošanas disciplīnās, debiju noslēgs Marta Andžāne un nākamā disciplīna Robertam Krūzbergam.
Pret sīksto Vāciju
Jau plkst. 13:10 otrajā jeb mazākajā no hokeja hallēm olimpisko spēļu laikā “Rho Fiera” izstāžu zālē Latvijas hokejisti C grupā cīnīsies pret Vāciju. Latvieši turnīra atklāšanas mačā ar 1:5 piekāpās ASV, kas ir viena no turnīra galvenajām favorītēm. Vienīgos Latvijas vārtus guva Renārs Krastenbergs.
Latvija vs ASV 2026. gada ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīrs
2026. gada 12. februārī Latvijas hokejisti piedzīvoja zaudējumu ziemas olimpisko spēļu turnīrā pret ASV.
Vācija savukārt turnīru sākusi ar panākumu - ar 3:1 apspēlēta Dānija. Ar vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās viens no Nacionālās hokeja līgas (NHL) labākajiem snaiperiem Leons Draizaitls. Ar diviem vārtiem izcēlās Otavas “Senators” spēlējošais Tims Štutzle, bet vārtos lielisks bija Sietlas “Kraken” cietokšņa sargs Filips Grūbauers, kuram 37 atvairīti metieni no 38. Vācijas hokeja izlasē spēlē veseli seši hokejisti no NHL - bez jau minētās trijotnes arī Niko Šturms, Džons Peterka un Morics Zeiders.
Kamēr Latvija piedalās savās septītajās olimpiskajās spēlēs, Vācijas hokejisti startē jau 23. reizi. 2018. gadā Dienvidkorejā vācieši pārsteidza un aizspēlējās līdz finālam, tajā zaudējot. Vēl medaļas izcīnītas 1976. gadā Insbrukā (bronza) un 1932. gadā Leikplesidā (arī bronza). Pirms četriem gadiem Pekinā turnīrs vāciešiem neizdevās, jo izcīnīta tikai desmitā vieta.
Latvijas hokeja izlasē jau zināms vārtsargs, kurš sargās vārtus - tas būs Artūrs Šilovs. Viņš pirmajā spēlē pret ASV pēc otrā perioda nomainīja Elvi Merzļikinu. Harijs Vītoliņs atklāja, ka maiņa bijusi vairāk taktisku apsvērumu dēļ nevis kādu veselības problēmu dēļ. Šilovs trešajā periodā atvairīja piecus no sešiem metieniem, bet plāns par to, ka Elvis sāks pret ASV, bet Artūrs pret Vāciju bija jau plānots.
Kalnu slēpotājam jau trešais starts
No paša rīta, plkst. 11:00, Elvis Opmanis aizvadīs jau trešo startu - šoreiz ar dalību milzu slalomā. Pirms tam viņam nobraucienā 32. vieta, bet supergigantā - 35. vieta.
Ja jāsalīdzina ar šīm divām ātruma disciplīnām, tad supergigantā krietni vairāk dalībnieku - 81. Opmanis trasē dosies ar 60. numuru. Otro braucienu sasniegs gan tikai labākie 30 laiki pēc pirmā brauciena.
Milzu slalomā trasi var veikt aptuveni lidz pusotrai minūtei. Ik pa 20 līdz 30 metriem ir līkums, kurš jāpārvar. Līdz šim vīriešu kalnu slēpošanā Itālijā dominējis šveicietis Franjo von Almens, uzvarot gan individuāli, gan komandu sacensībās. Pasaules kausā milzu slalomā gan līderis ir cits šveicietis Marko Odermats, kuram supergigantā izcīnīta bronza. Abi gan jau jāmin par galvenajiem favorītiem uz uzvaru.
Distanču slēpošanā stafete
Plkst. 13:00 stafetes distanci aizvadīs sievietes 4x7,5 kilometros. Latvijai ir pilns dāmu kvartets, kas tādējādi nozīmē, ka ir iespējama tās dalība. Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāv Patrīcija Eiduka, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe un Kitija Auziņa.
Līdz šim augstāko rezultātu no visām uzrādījusi Eiduka, kura vispirms izcīnīja 23. vietu skiatlonā un pēc tam 15. vietu 10 kilometru intervāla startā brīvajā stilā. Šī vieta kļuvusi par augstāko olimpiskajās spēlēs Latvijas distanču slēpošanas vēsturē. Tomēr vēl dienu pirms sacensībām Eiduka treniņā krita un spēcīgi sasita plecu.
Latvijas dāmu kvartets stafetē piedalījās arī pirms četriem gadiem Pekinā, kad tika izcīnīta 17. vieta. Katra sportiste veic 7,5 kilometrus garu distanci, taču divas no sportistēm slēpo klasiskajā stilā, bet divas citas brīvajā stilā. Pirms četriem gadiem Pekinā sportistes veica 4x5 kilometru stafeti un par čempionēm kļuva krievietes. Sudrabu ieguva Vācija, bet bronzu Zviedrija, kuras distanču slēpotājas dominē šajās olimpiskajās spēlēs.
Biatlonā dāmu sprints
Plkst. 15:45 Antholcā cīņu par iedzīšanu 7,5 kilometru sprintā aizvadīs Latvijas biatlonistes. Uz starta dosies Annija Keita Sabule, Baiba Bendika, Estere Volfa un Sanita Buliņa.
Kā pirmā trasē dosies Sabule, kurai piektais starta numurs. Ar 27. numuru savu sprintu sāks Estere Volfa, ar 33. numuru Baiba Bendika, bet ar 68. numuru Sanita Buliņa. Kopumā par medaļām cīnīsies 91 sportiste.
Ar otro labāko slēpošanas laiku klasikā 22. vietu izcīnīja Baiba Bendika, kurai to neliedza izdarīt pat veselas četras kļūdas. Dāmām gan jāmēģina atkārtot kungu iespētais, no kuriem veseli trīs kvalificējās iedzīšanai jeb bija top60 - Andrejs Rastorgujevs 30. vietā, debitants Rihards Lozbers 32. vietā, bet Edgars Mise 52. vietā.
No savām pirmajām divām olimpiskajām spēlēm Bendika augstvērtīgāko rezultātu sprintā uzrādīja 2018. gadā, kad ieņēma 39. vietu. Pekinā viņai 50. vieta, bet par čempioni tad kļuva norvēģiete Marta Roiselande, kam sekoja Elvīra Ēberja no Zviedrijas un Doroteja Vīrere no Itālijas. Šajā Pasaules kausa sezonā sprinta kopvērtējumā labākā ir Lū Žanmono no Francijas un pagaidām kopumā šīs valsts biatlonisti uzvar praktiski visās disciplīnās, izņemot vīriešu klasikā.
Skeletonisti beigs debijas
No plkst. 19:00 savu olimpisko debiju noslēgs skeletoniste Marta Andžāne. Pirmajā dienā viņa pirmajā braucienā bija 19. ātrākā, taču otrajā ar 18. ātrāko laiku pacēlās par vienu pozīciju, kas dod viņai 18. pozīciju pēc diviem braucieniem. No līderes Janīnas Flokas no Austrijas viņa atpaliek par 2,04 sekundēm.
Bez Andžānes olimpisko debiju skeletonā aizvadīja arī Emīls Indriksons. Pēc pirmās dienas sievietēm līdere ir austriete Floka, kura pirmajā braucienā startēja ar pirmo numuru. Viņas pārsvars pār otrajā vietā esošo Suzannu Keheri ir ārkārtīgi neliels - tikai 0,04 sekundes. 0,13 sekundes atpaliek Žaklina Feifere, kura otrajā braucienā uzrādīja trases rekordu (57,18 sekundes). Pārējās konkurentes gan ir tālāk un visdrīzāk tieši šīs trīs sportistes sadalīs goda pjedestāla sadalījumu.
Vai Krūzbergam izdosies?
No plkst. 21:15 dalību 1500 metros šorttrekā sāks Roberts Krūzbergs, kuram 1000 metros pavisam nedaudz pietrūka līdz medaļai - viņš vēl apli līdz beigām atradās trešajā vietā, taču beigās samierinājās ar piekto. Pēc starta viņš gan atzina, ka pirmajā dienā ir traumējis ceļgalu, kuru tādējādi saudzē startā.
1500 metros Krūzbergs kļuva par Eiropas vicečempionu šī gada sākumā. Atšķirībā no 1000 metriem, šeit nav kvalifikācija, bet cīņa par medaļām sāksies no ceturtdaļfināla, turklāt viena vakara garumā tiks noteikti medaļnieki.
Krūzbergs startēs jau otrajā slidojumā, kurā bez viņa piedalīsies arī itālis Tomass Nadalīni, amerikānis Kleitons Deklemente, beļģis Stijns Desmets, polis Fēliss Pidžons un agresorvalsts pārstāvis Ivans Posaškovs. Nadalīni kļuva par bronzas medaļas ieguvēju Eiropas čempionātā 1000 un 1500 metros, savukārt Desmets 2022. gadā pasaules čempionātā izcīnīja bronzu 500 un 1500 metros. Viņam arī medaļa šajā olimpiādē - trešā vieta komandu jauktajā stafetē.
Kārtība nosaka, ka no katra ceturtdaļfināla pusfinālā iekļūs trīs labākie no katra slidojuma, kā arī trīs labākie ceturto vietu ieguvēji. Kopumā ceturtdaļfinālā paredzēti seši slidojumi. No plkst. 22:49 gaidāmi pusfināli, bet fināls gandrīz pusnaktī - ap 23:42.
Šorttrekisti aizvada kvalifikācijas sacensības 1000 metros
Latvijas šorttrekisti Reinis Bērziņš un Roberts Krūzbergs 10. februārī aizvadīja 1000 metru kvalifikācijas sacensības 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs.