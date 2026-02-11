Baiba Bendika ar neticamu ātrumu trasē uzrāda karjeras labāko rezultātu olimpiskajās spēlēs
Šodien 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs 15 kilometros individuālajā distancē labāko rezultātu no Latvijas uzrādīja Baiba Bendika, kam 22. vieta. Par olimpisko čempioni kļuva francūziete Žilija Simona.
Baiba Bendika ar otro ātrāko slēpošanas laiku starp visām sportistēm ierindojās augstajā 22. vietā. Šaušanā Bendika kļūdījās četras reizes - pēc pieciem sašautiem mērķiem pirmajā šaušanā (tas viņai deva pat ceturto ātrāko laiku starp 91 startējušo sportisti) viņai vēlāk pa viena kļūdai otrajā un ceturtajā, kā arī divas kļūdas trešajā šaušanā. No uzvarētājas Bendika atpalika par trijām minūtēm un piecām sekundēm.
22. vieta individuāli ir Bendikas augstvērtīgākais rezultāts olimpiskajās spēlēs. Pirms tam 2018. gadā Dienvidkorejā viņai 33. vieta iedzīšanā, bet pirms četriem gadiem Pekinas spēles rezultātu ziņā neizdevās. Pēc sacensībām intervijā LTV viņa uzslavēja slēpju meistarus, kā arī norādīja uz veikto sagatavošanās darbu, kur artavu sniedzis arī viņas dzīvesbiedrs Ilmārs Bricis.
"Labs starts un labākais slēpojums manā karjerā. Žēl par otro šaušanu guļus, kur, manuprāt, nesanāca pietiekami mierīga elpošana. Bija superātras slēpes un ļoti laba pašsajūta - daudz kā pozitīva, ko paņemt nākamajām sacensībām," apgalvoja sportiste.
36. vietu pirmajās olimpisko spēļu individuālajās sacensībās izcīnīja Estere Volfa. Viņa kļūdījās trīs reizes (pirmajā, otrajā un ceturtajā šaušanā) un no čempiones atpalika par 3:52 minūtēm.
Savā olimpiskajā debijā 58. vietu izcīnīja Sanita Buliņa. Viņa ar trīs soda minūtēm no uzvarētājas atpalika par 5:39 minūtēm. Tikmēr 64. vietā finišēja Annija Keita Sabule - viņa šaušanā arī pieļāva trīs kļūdas, pa kļūdai katrā no pirmajām trīs šautuvēm. Kopumā Latvijas sportistes aizvadīja saturīgas sacensības.
🥇 Incredible momentum and marksmanship earns Julia SIMON the #Gold medal in the biathlon women's 15km individual event 👏— The Olympic Games (@Olympics) February 11, 2026
It is her second #Gold of #MilanoCortina2026, making her the first french women to win two Olympic gold medals in Biathlon 🥇 🥇
What a day for Julia 🤩… pic.twitter.com/990sy9a6Vn
Dubultuzvara Francijas sportistēm. Par olimpisko čempioni kļuva Žilija Simona, kurai viena kļūda šaušanā, savukārt viņas tautiete Lū Žanmono pieļāva divas kļūdas, taču ar to bija gana, lai finišētu otrajā vietā. Simonai šis kļuva jau par otro zeltu šajās olimpiskajās spēlēs - viņa ar Francijas izlasi triumfēja arī jauktajā stafetē. Savukārt Žanmono zeltam jauktajā stafetē pievienojusi sudrabu. Simona kļuvusi par pirmo Francijas biatlonisti, kura ziemas olimpiskajās spēlēs izcīna divus zeltus.
Par pārsteiguma autori kļuva bulgāriete Lora Hristova, kura sašāva visus mērķus un izcīnīja bronzu. Viņa izcīnījusi pirmo medaļu Bulgārijai ziemas olimpiskajās spēlēs kopš 2002. gada. Tāpat sportiste uzrādījusi savu karjeras lielāko sasniegumu.
🥉 Lora HRISTOVA takes the #bronze at the biathlon women's 15km individual event 🤩— The Olympic Games (@Olympics) February 11, 2026
It marks the first medal for a Bulgarian woman at the Winter Olympics since 2002.
Congratulations, Lora. Amazing stuff 👏 @biathlonworld | #MedalAlert | #Samsung | #OpenAlwaysWins |… pic.twitter.com/0Ea1YTvJXs
Biatlonā sacensības turpināsies piektdien un sestdien jeb 13. un 14. februārī, kad vīrieši un sievietes aizvadīs sacensības 10 un 7,5 kilometru sprintā.