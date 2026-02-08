Vasiļjevs gatavs olimpiskajām spēlēm: izdevies sasniegt labāku formu nekā pirms Eiropas čempionāta

Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija Milānā
Šovakar plkst. 21.00 ar vērienīgu atklāšanas ceremoniju četrās dažādās norises vietās - Milānā, Kortīnā, Predaco un Livinjo - sākušās Milānas-Kortīnas ...
Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs pirms starta Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs sasniedzis labāku fizisko formu nekā pirms janvārī aizvadītā Eiropas čempionāta, sarunā ar žurnālistiem secināja Vasiļjevs.
Latvijas daiļslidotāji Vasiļjevs un Fedirs Kuļišs svētdien aizvadīja pirmo treniņu uz ledus arēnā, kurā jau otrdien sacentīsies īsajā programmā.
"Biju šeit pirms astoņiem gadiem, un ir diezgan daudz labu atmiņu. Biju pavisam jauns šeit pēc savām pirmajām olimpiskajām spēlēm Phjončhanā. Tagad esmu atgriezies šeit slidot jau olimpiskajās spēlēs, un tas ir kā neliels pārsteigums, ļoti daudz atmiņu. Ir liels prieks redzēt šo arēnu nedaudz atjaunotu. Pagaidām, tā kā tas ir tikai pirmais treniņš, es tikko atbraucu, viss vēl ir jauns, tāpēc arī uz visu skatos ar lielu smaidu," teica Vasiļjevs.
Vasiļjevs pirms nepilna mēneša aizvadītajā Eiropas čempionātā izcīnīja devīto vietu, un viņš atzina, ka pirms olimpiskajām spēlēm izdevies sasniegt labāku fizisko formu.
"Simts procentu gatavība man nekad nebija un domāju, ka nekad nebūs. Tomēr jūtos labāk. Varbūt esmu nedaudz apslimis, bet fiziski esmu labākā formā vai garastāvoklī," stāstīja sportists.
"Ja no viens līdz desmit, tad tas būtu labs septiņi. Vēl neesmu izlēmis, ko es darīšu ar četru griezienu lēcieniem, bet fiziski esmu labāk sagatavojies. Esmu labāk noslidojis programmas mājās, tāpēc tagad turpinu savu procesu, un redzēsim to attiecīgajā brīdī," viņš turpināja, piebilstot, ka ļoti gaida pašas sacensības.
Vasiļjevs ieradās Milānā tikai šajā nedēļas nogalē un izmantoja laiku, lai Šveicē varētu turpināt savu sagatavošanos olimpiskajām spēlēm.
"Man patīk izbaudīt atklāšanas ceremoniju televīzijā. Godīgi sakot, kad esi tur kā sportists, tu gaidi divas stundas, iznāc, pasmaidi, un viss. Tas nav tik lieliski kā redzēt to visu televīzijā, kur var redzēt vairāk, to visu var arī vairāk izbaudīt. Tā kā man nevajadzēja lidot, braucu ar mašīnu, varēju izmantot laiku, lai labāk sagatavotos. Man nepatīk domāt, ka tu brauc uz olimpiskajām spēlēm kā tūrists, tāpēc es vienmēr gatavojos tam ļoti nopietni," skaidroja sportists.
Neskatoties uz to, ka savainojumu un sarežģījumu ar finansējumu dēļ viņam šī sezona nav bijusi viegla, Vasiļjevs izcēla, ka nav bijušas šaubas par startēšanu olimpiskajās spēlēs.
"Kad esmu kaut ko nolēmis, ir grūti mani no tā atrunāt. Pēdējie četri gadi bija orientēti uz olimpiskajām spēlēm, tāpēc esmu diezgan spītīgs šajā ziņā. Jau noslidojot tik daudz, varu pateikt, ka nekad nevar visam sagatavoties, un vienmēr kaut kas var noiet greizi. Tāpēc es vairāk fokusējos uz sava darba darīšanu katru mirkli pēc labākās sirdsapziņas," stāstīja daiļslidotājs.
"Ir nepieciešams būt vairāk atvērtam un šī ir ļoti liela arēna ar daudz līdzjutējiem, un es vispirms slidoju tieši viņiem. Es esmu viņiem pateicīgs visiem, kuri ir sekojuši manas karjeras laikā," viņš piebilda.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.