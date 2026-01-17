Vasiļjevs izcīna devīto, Kuļišs 15. vietu Eiropas čempionātā daiļslidošanā. Triumfē gruzīns Egadze
Latvijas sportisti Deniss Vasiļjevs un Fedirs Kuļišs sestdien Šefīldā Eiropas čempionātā daiļslidošanā izcīnīja attiecīgi devīto un 15. vietu. Par čempionu kļuva Gruzijas daiļslidotājs Nika Egadze, kurš bija nepārspēts gan ceturtdien īsajā programmā, gan sestdien izvēles programmā. Summā Gruzijas daiļslidotājs iekrāja 273 punktus, 23 gadu vecumā izcīnot karjerā nozīmīgāko godalgu.
Itālis Mateo Rico bija ceturtais pēc īsās programmas, bet izvēles programmā sasniedza otro labāko rezultātu un ar 256,37 punktiem pakāpās uz otro pozīciju. Čehijas pārstāvis Georgijs Reštenko pēc īsās programmas bija astotais, taču sestdien trešais labākais rezultāts izvēles programmā ļāva iegūt 238,27 punktus un pakāpties uz šo pozīciju arī summā.
Neveiksmi piedzīvoja brāļi Aleksandrs un Mihails Selevko no Igaunijas. Abi pēc īsās programmas bija medaļu pozīcijās, attiecīgi otrajā un trešajā vietā, bet sestdien desmitā un 11. vieta lika atkāpties uz sešinieka beigām.
Vasiļjevs izvēles programmā ar 149,71 punktu uzrādīja astoto rezultātu, bet summā 227,51 punkts deva viņam devīto vietu. Kuļišs izvēles programmā tika pie 132,70 punktiem un summā pakāpās par vienu pozīciju, tiekot pie 201,22 punktiem.
Ceturtdien Vasiļjevs par sniegumu īsajā programmā saņēma 77,80 punktus, kas deva devīto pozīciju. Savukārt Kuļišs, kuram augstvērtīgāku rezultātu sasniegt liedza neliels kritiens, īsajā programmā tika novērtēts ar 68,52 punktiem, un viņš ierindojās 16. pozīcijā 29 sportistu konkurencē. Izvēles programmai kvalificējās 24 no 29 sportistiem.
2022. gadā pirms Pekinas olimpiskajām spēlēm Vasiļjevs izcīnīja bronzas medaļu, kas ir Latvijai vienīgā godalga Eiropas čempionātos. Nākamajās meistarsacīkstēs viņš bija piektais, turpmākajās divās sestais.
Vasiļjevam šis bija desmitais Eiropas čempionāts, bet Ukrainā dzimušajam Kuļišam meistarsacīkstēs startēja trešo reizi. 2024. gadā viņš bija 29., bet pērn 14. vietā. Šogad viņš pirmo reizi startēja kā Latvijas pilsonis.
Eiropas čempionāts Šefīldā noslēgsies sestdien. Sieviešu sacensībās startēja Nikola Fomčenkova, kura ieņēma 37. vietu.