Satriecoši! Kellija Brūka nokritusies svarā par 7 kg un izrāda augumu bikini
Populārā lielo izmēru modele Kellija Brūka izskatās ievērojami slaidāka. Viņa lepni parādījusi savu gandrīz septiņu kilogramu svara zudumu, baudot sauli romantiskā atpūtā Jamaikā kopā ar vīru Džeremiju Parisi.
46 gadus vecā modele un raidījuma “Loose Women” zvaigzne vietnē “Instagram” dalījusies ar vairākām uzmanību piesaistošām fotogrāfijām no greznās atpūtas “Sandals” kūrortā. Vienlaikus viņa arī nodemonstrējusi, ka dažus mēnešus pēc dalības šovā “I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!” viņas figūra ir kļuvusi manāmi slaidāka.
Kellija Bruka demonstrē svara zudumu
Vienā no “Instagram” stāstos publiskotajiem video, Kellija redzama pozējam savā viesnīcas numurā, tērpusies melnā bikini ar baltiem punktiem. Pie peldkostīma viņa pieskaņojusi gaisīgu rakstainu kimono un brūnas platformas sandales.
Daiļā brunete matus sakārtojusi mezglā un uzlikusi lielas saulesbrilles, un pārliecinoši spoguļa priekšā demonstrēja savu tvirtāko vidukli.
Citā uzņēmumā viņa bija redzama jau bez kimono, kāpjam ārā no baseina un uzskatāmi demonstrējot savas sievišķīgās aprises un slaidāko augumu.
Fani sociālajos tīklos viņu apbēra ar komplimentiem.
“Absolūti satriecoša,” kāds fans sajūsmināti rakstīja vietnē “Twitter”. Citi viņu dēvēja par “skaistu” un “perfektu”.
Kellijas svara zaudēšanas noslēpums
Kellijas pārvērtības notika pēc tam, kad viņa, uzturoties Austrālijas džungļos, neplānoti zaudēja aptuveni septiņus kilogramus svara, jo šova dalībnieki bija spiesti ieturēt stingru rīsu un pupiņu diētu.
Kāds avots iepriekš izdevumam “The Sun” apgalvoja: “Kellija lepojas ar pārliecību par savu ķermeni neatkarīgi no tā, kāds ir viņas izmērs. Viņa pavisam noteikti nebija koncentrējusies uz svara zaudēšanu džungļos.”
Avots piebilda, ka kaloriju deficīts un pastāvīgā fiziskā aktivitāte nozīmēja, ka viņa nokritusies par “vairāk nekā sešarpus kilogramiem. Viņa ir samazinājusi apģērba izmēru par pāris numuriem un izskatās un jūtas lieliski.”
Grūts laiks bez Džeremija
Pēc šova pamešanas Kellija jokojot runāja par atgriešanos ikdienas dzīvē un atkalredzēšanos ar vīru Džeremiju, no kura bija šķirta vairākas nedēļas. Pēc dzīves džungļos, viņa smejoties sacīja: “Cik plānas ir viesnīcas “Marriott” sienas?” — piebilstot, ka varētu nolikt ausu aizbāžņus kaimiņu numuros, lai saudzētu citus viesus.
Kellija Brūka ar Džeremiju Parisi apprecējās 2022. gada jūlijā, taču ir kopā jau kopš 2015. gada. Runājot par ilgo šķirtības periodu, modele atzina: “Mēs desmit gadu laikā nekad neesam bijuši šķirti ilgāk par vienu dienu. Tas patiešām bija grūti.”
Kellija nesen sadarbojusies ar populāro zīmolu “Next”, lai radītu tā pirmo apakšveļas kolekciju sievietēm ar pilnīgāku krūšu izmēru (no D līdz K), kas tagad pieejama gan internetā, gan veikalos. Kolekcijas “Kelly Brook x Next” galvenais uzsvars likts uz kvalitāti, komfortu un augumam labi piegulošu dizainu, īpaši domājot par sievietēm ar kuplākām krūtīm.
Par jauno apakšveļas līniju Kellija sacīja: “Es ceru, ka šī kolekcija ļaus sievietēm tūlīt pat justies ērti un pārliecināti. Es vēlos, lai sievietes paskatās spogulī un domā — tā tiešām esmu es. Nekādas iespīlēšanās apģērbā, kas nešķiet piemērots. Tikai ar sajūtu, ka esi atbalstīta, sievišķīga un pārliecināta par sevi.”