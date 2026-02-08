Vona nogādāta slimnīcā - sportiste kritienā guvusi lūzumu jau iepriekš savainotajā kājā
Titulētā ASV kalnu slēpotāja Lindsija Vona svētdien olimpisko spēļu sacensībās guvusi kreisās kājas apakšstilba lūzumu, traumējot to pašu kāju, kuras ceļgalam viņai bija pārrautas krusteniskās saites.
Vona, kura Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izlēma startēt ar kreisā ceļgala krustenisko saišu plīsumu, svētdien nobrauciena disciplīnā piedzīvoja kritienu.
Vona uz starta izgāja ar 13. numuru, bet jau trases augšgalā pieļāva kļūdu un piedzīvoja kritienu. No trases viņa tika aizvesta ar mediķu helikopteru.
Itālijas ziņu aģentūras ANSA un "Adnkronos" vēsta, ka Vonai slimnīcā Trevīzo veikta kreisās kājas operācija. Iepriekš sportistes treneris minēja, ka kāja, visticamāk, ir lauzta.
Pagājušās nedēļas beigās Pasaules kausa sacensībās nobraucienā Vona piedzīvoja kritienu pēc neveiksmīgas piezemēšanās. Lai gan sportiste spēja sasniegt pēc tam finiša līniju pašas spēkiem, viņa pēc tam ar helikopteru tika nogādāta uz slimnīcu.
Otrdien preses konferencē Vona pavēstīja, ka viņas kreisajam ceļgalam ir pilnībā sarauta krusteniskā saite, kā arī bojāts menisks un kaula sasitums.
41 gadu vecā kalnu slēpotāja pagājušajā sezonā pēc teju sešu gadu pārtraukuma atgriezās sacensību apritē. Pagājušajā sezonā viņa kļuva par vecāko sievieti, kura Pasaules kausa izcīņā ir ieguvusi vietu uz goda pjedestāla, Sanvelijas trasē ASV finišējot otrajai supergigantā.
Šosezon pieredzējusī kalnu slēpotāja sacentās astoņās Pasaules kausa sacensībās, no kurām septiņas reizes iekļuva labāko trijniekā.
Vona, kura Pasaules kausā ir izcīnījusi 84 uzvaras, olimpiskajās spēlēs tikusi zelta un bronzas godalgas nobraucienā, kā arī bronzas supergigantā.