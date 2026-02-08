Amerikāniete Brīzija Džonsone.
Citi sporta veidi
Šodien 14:46
Par olimpisko čempioni nobraucienā kļūst amerikāniete Džonsone; Vona pēc kritiena nogādāta slimnīcā
Par Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu čempioni kalnu slēpošanā nobrauciena disciplīnā svētdien kļuva amerikāniete Brīzija Džonsone.
30 gadus vecā ASV slēpotāja, kura šajā disciplīnā triumfēja arī pagājušajā pasaules čempionātā, distanci veica vienā minūtē un 36,10 sekundēs.
Tikai 0,04 sekundes no uzvarētājas atpalika sudraba medaļas ieguvēja Emma Aihere no Vācijas, bet bronzas godalgu izcīnīja sezonas līdere itāliete Sofija Godža.
Pēc kritiena Vona uz kalna mediķu aprūpē palika aptuveni 20 minūtes, pēc kā ar helikopteru tika nogādāta slimnīcā. Par viņas veselības stāvokli pagaidām netiek ziņots.
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.