Sarautas ceļgala krusteniskās saites nav iemesls, lai nestartētu olimpiskajās spēlēs! Kalnu slēpošanas leģenda Lindsija Vona būs gatava
Titulētā ASV kalnu slēpotāja iedzīvojusies ceļgala krustenisko saišu plīsumā, taču gatava startēt Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, otrdien paziņoja sportiste.
Jau ziņots, ka pagājušās nedēļas beigās Pasaules kausa sacensībās nobraucienā Vona piedzīvoja kritienu pēc neveiksmīgas piezemēšanās. Lai gan sportiste spēja sasniegt pēc tam finiša līniju pašas spēkiem, viņa pēc tam ar helikopteru tika nogādāta uz slimnīcu.
Otrdien preses konferencē Vona pavēstīja, ka viņa kreisajam ceļgalam ir pilnībā sarauta krusteniskā saite, kā arī bojāts menisks un kaula sasitums. "Ceļgals nav pietūcis, un ar ceļgala ortozes palīdzību varēšu sacensties svētdien," teica sportiste. "Es zināju kādas bija manas izredzes pirms kritiena, un tagad tās vairs nav tādas pašas, taču joprojām ir iespēja. Darīšu visu, lai būtu starta vārtos."
41 gadu vecā kalnu slēpotāja pagājušajā sezonā pēc teju sešu gadu pārtraukuma atgriezās sacensību apritē. Pagājušajā sezonā viņa kļuva par vecāko sievieti, kura Pasaules kausa izcīņā ir ieguvusi vietu uz goda pjedestāla, Sanvelijas trasē ASV finišējot otrajai supergigantā.
Šosezon pieredzējusī kalnu slēpotāja sacentās astoņās Pasaules kausa sacensībās, no kurām septiņas reizes iekļuva labāko trijniekā.
Vona, kura Pasaules kausā ir izcīnījusi 84 uzvaras, olimpiskajās spēlēs tikusi zelta un bronzas godalgas nobraucienā, kā arī bronzas supergigantā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 22. februārim.