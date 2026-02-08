Olimpiskajā nobraucienā dramatisks pavērsiens: ASV kalnu slēpotāja Vona piedzīvo kritienu
Titulētā ASV kalnu slēpotāja Lindseja Vona, kura Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izlēma startēt ar kreisā ceļgala krustenisko saišu plīsumu, svētdien nobrauciena disciplīnā piedzīvoja kritienu.
Vona uz starta izgāja ar 13. numuru, bet jau trases augšgalā pieļāva kļūdu un piedzīvoja kritienu.
Sacensības patlaban ir apturētas, bet līdere ir cita amerikāniete Brīzija Džonsone, kura trasi veica vienā minūtē un 36,10 sekundēs.
Jau ziņots, ka pagājušās nedēļas beigās Pasaules kausa sacensībās nobraucienā Vona piedzīvoja kritienu pēc neveiksmīgas piezemēšanās. Lai gan sportiste spēja sasniegt pēc tam finiša līniju pašas spēkiem, viņa pēc tam ar helikopteru tika nogādāta uz slimnīcu.
Otrdien preses konferencē Vona pavēstīja, ka viņa kreisajam ceļgalam ir pilnībā sarauta krusteniskā saite, kā arī bojāts menisks un kaula sasitums.
41 gadu vecā kalnu slēpotāja pagājušajā sezonā pēc teju sešu gadu pārtraukuma atgriezās sacensību apritē. Pagājušajā sezonā viņa kļuva par vecāko sievieti, kura Pasaules kausa izcīņā ir ieguvusi vietu uz goda pjedestāla, Sanvelijas trasē ASV finišējot otrajai supergigantā.
Šosezon pieredzējusī kalnu slēpotāja sacentās astoņās Pasaules kausa sacensībās, no kurām septiņas reizes iekļuva labāko trijniekā.
Vona, kura Pasaules kausā ir izcīnījusi 84 uzvaras, olimpiskajās spēlēs tikusi zelta un bronzas godalgas nobraucienā, kā arī bronzas supergigantā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.