Sandis Vilmanis piespēlē vienīgajos "Checkers" gūtajos vārtos AHL
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis pirmdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā atdeva rezultatīvu piespēli, bet viņā pārstāvētā komanda Šarlotas "Checkers" piedzīvoja zaudējumu.
"Checkers" izbraukumā ar 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) piekāpās Klīvlendas "Monsters" vienībai. Vilmanis otrā perioda pirmajā minūtē skaitliskajā vairākumā asistēja spēles pirmo vārtu guvumā. Latviešu uzbrucējs šajā mačā arī nopelnīja divas soda minūtes, izpildīja divus metienus vārtu rāmī un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.]
The power play delivers! pic.twitter.com/Fdy4UnZVPN— Charlotte Checkers (@CheckersHockey) January 6, 2026
Šosezon Vilmanis AHL 31 spēlē sakrājis 19 (8+11) punktus, dalot komandas rezultatīvākā spēlētāja godu ar vēl diviem hokejistiem. Vilmanis vismaz vienu rezultativitātes punktu izcīnījis četros no pēdējiem pieciem mačiem. Viņš arī atpaliek tikai par astoņiem rezultativitātes punktiem no iepriekšējā sezonā iespētā (61 spēlē 9+18).
"Checkers" ar 38 punktiem 31 spēlē Austrumu konferencē ieņem sesto pozīciju.