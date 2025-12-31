Vilmanis gūst vārtus un rezultatīvi piespēlē uzvarētā AHL mačā
Latvijas hokejists Sandis Vilmais otrdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā guva vārtus un izcēlās ar rezultatīvu piespēli, palīdzot Šarlotas "Checkers" viesos ar 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) pārspēt Raivja Ansona pārstāvēto Vilksbāras/Skrentonas "Penguins".
Vilmanis guva Šarlotas vienības otros vārtus, pirmās trešdaļas vidū panākot 2:0, kā arī tika pie rezultatīvas piespēles trešajos vārtos un tika atzīts par mača trešo zvaigzni. Viņš uz ledus pavadītajā laikā trīs reizes meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Tikmēr mājinieku rindās Ansons tika pie vienas rezultatīvas piespēles, asistējot Jona Kopanena vārtu guvumā. Viņš maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Vilmanis šosezon 29 spēlēs izcēlies ar astoņiem gūtiem vārtiem un desmit rezultatīvām piespēlēm, kamēr Ansons 24 mačos iekrājis sešus (2+4) rezultativitātes punktus.
"Penguins" ar 47 punktiem 33 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas pirmajā pozīcijā, bet "Checkers" ar 38 punktiem 29 mačos ieņem ceturto vietu.