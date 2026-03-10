Polijā vīrietim piespriež septiņus gadus cietumā par strausa piekaušanu līdz nāvei
Poznaņas rajona tiesa Polijas rietumos piespriedusi septiņu gadu cietumsodu vīrietim, kurš piekāvis strausu līdz nāvei un veicis vairākus citus noziegumus, tostarp narkotiku tirdzniecību, vēsta "Polskie Radio".
Tiesa izskatīja gadījumu, kurā strausu Zeneku, kas tika turēts agrotūrisma saimniecībā netālu no Poznaņas, Bolehovko ciematā, vīrietis piekāva līdz nāvei. Uzbrukums notika 2025. gada sākumā, kad putns tika sists ar nūju, spārdīts un vilkts, līdz tas nomira, neskatoties uz centieniem to glābt.
Marta sākumā tiesa atzina, ka Lukašs Š. ir atbildīgs par dzīvnieka nogalināšanu ar īpašu cietsirdību un piesprieda viņam četrus gadus cietumā, kā arī 15 gadu aizliegumu turēt jebkādus dzīvniekus. Tiesa arī lika viņam samaksāt 5000 PLN (apmēram 1200 eiro) dzīvnieku patversmei un 20 000 PLN (apmēram 4800 eiro) putna īpašniekam kā kompensāciju.
Tiesnesis Roberts Gžešs uzsvēra, ka apsūdzētais rīkojies bez jebkāda iemesla, pilnībā necienot likumu, un uzsvēra, ka šāda nežēlība ir pelnījusi īpašu nosodījumu un bargu sodu.
Tiesa arī atzina apsūdzēto par vainīgu narkotiku tirdzniecībā un vairākos citos noziegumos, piemēram, mantas bojāšanā un noziedzīgu draudu izteikšanā. Rezultātā tika piespriests apvienots septiņu gadu cietumsods. Tiesa norādīja, ka galvenā apsūdzība bija saistīta ar narkotisko vielu un psihotropo vielu piegādi nepilngadīgajam.