Rīgas domē apsver ētikas kodeksa pārskatīšanu pēc Brēmaņa agresīvās rīcības skolas salidojumā
Rīgas domes Ētikas komisija nākamnedēļ izvērtēs opozīcijas deputāta Rūdolfa Brēmaņa ("Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši") agresīvo uzvedību, kas izraisījusi plašu sabiedrības rezonansi. Tas saistīts ar viņa uzvedību skolas salidojumā, kas nedēļas nogalē tika nofilmēta un izplatīta sociālajos tīklos, ziņo Lsm.lv.
Šobrīd pašvaldībā nav efektīvu instrumentu, kā deputātu sodīt par ētikas pārkāpumiem – deputātiem var tikt izteikts tikai formāls aizrādījums. Taču, ņemot vērā pieaugošo agresīvo retoriku starp deputātiem, tiek izskatīta iespēja pārskatīt ētikas kodeksu un stiprināt komisijas iespējas.
Agnese Logina, Rīgas domes deputāte un Ētikas komisijas locekle, skaidro, ka atšķirībā no Saeimas, kas var izslēgt parlamentāriešus no sēdēm, pašvaldībai šādu tiesību nav. "Mums ir iespēja tikai paust savu atzinumu," viņa piebilda, uzsverot, ka problēma ir deputātu izaicinājumos demokrātiskajiem procesiem.
Pats Brēmanis pēc notikušā skaidrojis, ka neuzskata savu uzvedību par kaut ko nevēlamu, norādot: "Kāda velna pēc man vajag attaisnoties?"
Jūlija Stapaņenko, Brēmaņa partijas "Jaunlatvieši" vadītāja, atteicās komentēt šo gadījumu, norādot, ka tas noticis ārpus darba laika, tomēr uzsvēra, ka sadarbība ar Brēmani ir laba.
Logina norādīja, ka Ētikas komisija jau iepriekš skatījusi Brēmaņa rīcību, taču viņš neesot ieradies nevienā sēdē. Viņa uzskata, ka 2008. gada ētikas kodeksam ir nepieciešamas izmaiņas, lai reaģētu uz deputātu agresīvo uzvedību.
"Problēma nav tajā, ka cilvēki atpūšas, bet šajā gadījumā agresija pret citiem," piebilda Logina, norādot, ka šāda uzvedība met ēnu pār Rīgas domi kopumā.
Ētikas komisija nākamnedēļ izvērtēs Brēmaņa uzvedību un iespējamos pasākumus pret viņu.
Jau ziņots, ka piektdien, 6. martā, notika Rīgas Centra humanitārās vidusskolas un Rīgas 50. vidusskolas absolventu salidojums, kurā pulcējās dažādu paaudžu bijušie skolēni. Salidojuma otrā daļa norisinājās VEF Kultūras pilī. Absolventu vidū bija arī vairākas Latvijā pazīstamas personības, tomēr pasākuma laikā īpašu uzmanību piesaistīja incidents, kurā, kā liecina Jauns.lv rīcībā nonākušie video, iesaistīts pašreizējais Rīgas domes deputāts Rūdolfs Brēmanis.
Video redzams, ka deputāts, kurš domē ievēlēts no saraksta “Suverēnā vara"/ "Apvienība jaunlatvieši”, manāmi iereibis uzsāk konfliktu ar citiem salidojuma apmeklētājiem.