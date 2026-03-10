Ukrainas bruņotie spēki atbrīvojuši gandrīz visu Dnipropetrovskas apgabalu
Okupācijas armija mēģināja izveidot tā saukto "buferzonu" uz Dnipropetrovskas apgabala administratīvās robežas.
Līdz 10. martam Ukrainas Aizsardzības spēki ir atbrīvojuši gandrīz visu Dnipropetrovskas apgabala teritoriju no krievu okupantiem. To intervijā "RBC-Ukraina" paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās operāciju pārvaldes priekšnieks ģenerālmajors Oleksandrs Komarenko.
Komarenko Ukrainas Bruņoto spēku operāciju Oleksandrivkas sektorā (Zaporižjas un Dnipropetrovskas apgabalu krustpunktā – red.) raksturoja kā ofensīvu. Tā sākās šī gada februāra sākumā. Ofensīvā piedalās gaisa desanta triecienvienības un triecienvienības, ko atbalsta mehanizētās brigādes, kas aizstāv šo sektoru.
Ukrainas kaujinieki ofensīvas laikā Oleksandrivkas sektorā jau ir atbrīvojuši vairāk nekā 400 kvadrātkilometru teritorijas. Gandrīz viss Dnipropetrovskas apgabals ir atbrīvots.
Komarenko saka, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir "jāpabeidz" trīs apdzīvotas vietas, un vēl divas ir jāiztīra. Komarenko ir pārliecināts, ka Krievijas okupācijas armija uzsāka ofensīvu Dnipropetrovskas apgabalā, lai izveidotu tā saukto "buferzonu", ko bieži piemin Krievijas diktators Vladimirs Putins. Ģenerālis uzskata, ka 2026. gada pavasara kampaņas laikā ienaidnieks turpinās prioritāri pievērsties Oleksandrivkai, Pokrovskai un Zaporižjai.
Vienlaikus ar ofensīvu Oleksandrivkas sektorā Krievijas okupanti mēģina uzbrukt arī netālu no Huļajpoles pilsētas Zaporižjas apgabalā. Ienaidnieks cenšas sasniegt Orehovas pilsētas aizmuguri. Martā ienaidnieka aktivitāte Žeļeznodorožnes ciemā netālu no Huļajpoles kļūst arvien biežāka.
Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju vakar, 9. martā, Krievijas okupanti piecas reizes uzbruka Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām Oleksandrivkas sektorā. Cīņas notika netālu no Ivanivkas, Dobropiļļas, Ternoves un Novoje Zaporižjas apmetnēm. Kaimiņu apkaimē esošajā Huļajpoles apgabalā ienaidnieks 28 reizes uzbruka Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām netālu no Mirnes un Huļajpoles, kā arī Zeļenes, Varvarivkas un Staroukrajinkas virzienā.