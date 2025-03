Kautiņš par pazudušajām slēpēm, serbu atbalsts Krievijai un igauņu fani brauks uz Rīgu. Aizejošā nedēļa sporta dzīvē

Atgriezies no pasaules čempionāta biatlonā, sporta vidi satricināja vadošais izlases biatlonists Andrejs Rastorgujevs, kurš paziņoja par fizisku konfliktu ar treneri Ilmāru Brici. Iemesls bijis pazudušas slēpes pirms gada, viņam šī gada pasaules čempionāta laikā iegūstot pierādījumus, ka slēpes zadzis Bricis. Rastorgujevam lauzta pirksta dēļ sezona beigusies, bet Ilmārs Bricis atkāpās no trenera amata. Situācija gan atrisināta vēl nav, jo savu izmeklēšanu veic gan Valsts policija, gan Latvijas Biatlona federācija. Sporta pasaulē atsevišķas personas sāk publiski runāt par krievu komandu un sportistu atgriešanos piedalīties starptautiskās sacensībās kā ULEB Eirolīgā, kam sekoja serbu fanu atbalsts krieviem pirms spēles pret Kauņas "Žalgiris". Norit arī diskusijas par krievu un baltkrievu dalību 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs. Latvijas Basketbola savienība kā partnervalsti 2025. gada Eiropas čempionātā izvēlējās Igauniju, bet viena no Latvijas labākajām vieglatlētēm, Gunta Vaičule, paziņoja par priecīgu notikumu dzivē - gaidāmu ģimenes pieaugumu.