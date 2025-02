"Situācija nav viennozīmīgi vērtējama!" Rastorgujeva un Briča konfliktā iesaistās arī LOK, uzdodot pārbaudīt faktus

Jau ziņots, ka pēc atgriešanās no pasaules čempionāta biatlonā, kas no 12. februāra notika Šveicē, intervijā Latvijas Televīzijā biatlonists Andrejs Rastorgujevs atklāja, ka 20. februārī noticis incidents, kurā viņu fiziski iespaidojis biatlona izlases treneris Ilmārs Bricis. Rastorgujevs pauda, ka viņš sists, kā rezultātā viņam ir lauzts pirksts un savainots plecs. Rastorgujevs uzskatījis, ka viņam pirms gada notikušajā pasaules čempionātā kāds ir nozadzis slēpes, un konkrētajā dienā viņš ir ieguvis pierādījumus no liecinieka, ka zādzību paveicis Bricis.