Krievu un baltkrievu sportisti Milānas olimpiskajās spēlēs? SOK dod norādes starptautiskajām federācijām

Līdzīgi komandu sporta spēlēs, arī vairākos ziemas individuālajos sporta veidos kā biatlonā, distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā un citos krievu un baltkrievu sportistiem pastāv liegums startēt to rīkotajās starptautiskajās sacensībās. Tas arī nozīmētu, ka pie esošā stāvokļa šo valstu atlēti nestartētu šajos sporta veidos 2026. gada ziemas spēlēs, taču to mēģina labot SOK. “Nav tā, ka tiek norādīts – dariet šādi, vai citādi nesaņemsiet nekādu finansiālo palīdzību no mums. Taču viņi ir pietiekami skaidri norādījuši, ka vēlas atrast risinājumu, kas ļautu neitrāliem sportistiem piedalīties ziemas olimpiskajās spēlēs. Viņi to ļoti vēlas panākt,” kāds anonīms avots teica Zviedrijas medijam.