Basketboliste Digna Strautmane: “Esmu daudz domājusi, kāpēc tādu neveiksmi piedzīvoju”

Lai saudzētu savu veselību, atlikušo spēli sēdēju malā – pēc sāpju stipruma nevarēja pateikt, vai saite ir plīsusi. Taču naktī spēles gaitā gūtais adrenalīns bija zudis, un organisms sāka pilnībā atslābināties. Sāku just drausmīgas sāpes. Nespēju ne uz mirkli aizmigt. Diemžēl jau no rīta bija agri jāceļas, lai dotos uz lidostu un ceļotu atpakaļ uz Grieķiju. Nespēju ne sekundi kāju pielikt pie zemes. Iesēdos ratiņkrēslā, un lidostas darbinieks mani pārvietoja. Pats briesmīgākais bija tas, ka angliski turki neprot runāt. Es tikai sapratu, ka tieku stumta prom uz nepareizo izeju. Beigās jau viss veiksmīgi atrisinājās. Nokļuvu Grieķijā, un tur mani steidzami veda uz magnētiskās rezonanses pārbaudi, lai noskaidrotu, vai krusteniskā saite ir plīsusi. Atklājās, ka tomēr ir. Ārsts uzreiz informēja, ka vajadzēs taisīt operāciju. Diemžēl uzreiz to veikt nebija iespējas, nodevu dažādas analīzes un gaidīju, kamēr tūska noiet. Tā arī līdz operācijai pagāja nedēļa. Man bija tik ļoti liels satraukums, kāds būs atveseļošanās periods. Sāpes pat it kā ar katru dienu samazinājās, un zināju, ka pēc operācijas tās būs lielākas. No vienas puses, tik ļoti nevēlējos operāciju, bet, no otras puses, to gaidīju, lai ātrāk sākas un beidzas smagais atveseļošanās laiks, par kuru it neko nezināju.