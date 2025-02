Krievu klubi atgriezīsies Eirolīgā jau nākamgad? Latvijas basketbolistiem tiks slēgta Eiropas spēcīgākā līga

Par iespējamo iesaisti Eiropas spēcīgākajā klubu basketbolā interesi izrāda Apvienotajos Arābu Emirātos dibinātā komanda “Dubai”, ar kuru 2024. gada vasaras beigās trīs gadu līgumu parakstīja Dāvis Bertāns. Savukārt kopš Krievijas pilna mēroga kara sākšanas Ukrainā 2022. gada 24. februārī Eirolīgā nespēlē krievu klubi. Pirms tam viena no līgas spēcīgākajām vienībām bija Krievijas armijas komanda CSKA, kura ir viena no sacensību dibinātājām un vienība ar A licenci, kam ir garantēta piedalīšanās, neraugoties uz sportiskajiem sasniegumiem, tāpat līgā piedalījās Sanktpēterburgas “Zenit”, un bieži vien no šīs agresorvalsts Eiropas spēcīgākajā līgā spēlēja līdz trīs komandām.