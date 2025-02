Konfliktā ar Ilmāru Brici traumētajam Andrejam Rastorgujevam sezona ir beigusies

Kaislības virmo Latvijas biatlona izlasē. Pēc atgriešanās no pasaules čempionāta Šveicē par fizisku uzbrukumu no Latvijas izlases trenera Ilmāra Briča puses informēja valstsvienības līderis, Andrejs Rastorgujevs. Viņš atklāja, ka konflikta rezultātā viņam visdrīzāk ir lauzts pirksts, savainots plecs un arī deguns. Rastorgujevs ar iesniegumu vērsās policijā, kas sākusi resorisko pārbaudi. Konflikta cēlonis bija pirms gada pazudušas slēpes, 20. februārī Rastorgujevam iegūstot pierādījumus no liecinieka, ka to paveicis tieši Bricis.