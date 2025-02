"Pirksts lauzts, bet ne Andrejs!" Biatlonistam Rastorgujevam veikta operācija

Jau ziņots, ka Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs pēc atgriešanās no pasaules čempionāta biatlonā intervijā Latvijas Televīzijai paziņoja, ka viņam bijis fizisks konflikts ar izlases treneri Ilmāru Brici. Tā cēlonis bijis pazudušas slēpes pirms gada, šī gada 20. februārī Rastorgujevam iegūstot informāciju no liecinieka, ka tās zadzis tieši Bricis. Latvijas izlases trenerim bija citādāka versija par notikušo, taču vēlāk viņš atkāpās no sava ieņemamā amata. Abu konfliktu šobrīd izmeklē Valsts policija, bet Latvijas Biatlona federācija prasīja skaidrojumu par situāciju abiem.