"Mani sita, salauza pirkstu un savainoja plecu!" Andrejs Rastorgujevs paziņo, ka viņam uzbrucis treneris Ilmārs Bricis

Kā stāstīja Rastorgujevs, viņš piekauts pēc ceturtdien Šveicē pasaules čempionātā notikušās jauktās pāru stafetes, kurā Rastorgujevs nepiedalījās. "Pēc jauktās pāru stafetes notika viens liels incidents, kas apdraudēja dalību vīriešu stafetē un sacensībās ar kopēju startu. Incidents ir saistīts ar treneri, ar to, ka viņš sasita mani. Es domāju, ka salauza pirkstu. Sasita degunu. Domāju, ka arī plecs ir diezgan traumēts. Braukšu uz slimnīcu un skatīšos, kas notiek ar manu ķermeni," notikumus atstāstīja Rastorgujevs. "Iepriekš biju teicis to, ka man pērn pazuda sacensību slēpes. To teicu arī servisam un biatlona federācijas ģenerālsekretāram. Bricis atnāca un teica, ka neko neesot ņēmis. Man bija viens liecinieks, kas to redzēja un dzirdēja. Viņam pateicu, vai nu atdodiet man slēpes vai arī es vēršos pie citām instancēm," turpināja Rastorgujevs.