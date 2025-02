Viņa balsi pazīst visi. Anatolijs Kreipāns: "Skatītāji man ieteica, lai biatlonā apklustu, kad mūsējie šauj"

Gaumes ir dažādas. Ir skatītāji, kurus papildinformācija, tai skaitā stāstījumi par sportistu dzīvi ārpus sporta, neinteresē. Ar to jārēķinās, jo nekad nav bijis, nav un nebūs komentētāja, cilvēka vispār, kurš patiktu pilnīgi visiem. Sliktākais, kas var būt, ir mēģināt izpatikt visiem. Pirmkārt, tas nav iespējams, otrkārt, tā darot, apmaldīsies pats sevī. Tas bija viens no pirmajiem padomiem, ko man, vēl iesācējam, deva pieredzējušie komentētāji. Vēl viens, ko joprojām ievēroju, – atceries, ka bez sportistiem un treneriem sporta pārraides skatās arī cilvēki, kuri ikdienā sportam neseko: sievietes, bērni, vecmāmiņas un vectēvi... Un tieši viņi ir lielākā daļa skatītāju. Ar to liekot saprast, ka mans uzdevums ir par laukumā, stadionā notiekošo pastāstīt tā, lai arī viņiem būtu saistoši skatīties. Tāpēc arī runāju ar skatītāju, jo aiz rezultātiem, metriem un centimetriem, aiz sekundēm, medaļām un sportistu honorāriem bieži vien pazūd sportists – cilvēks. Cik daudz darba viņš ieguldījis treniņos, ko tas no viņa prasījis, no kā viņam tā dēļ nācies atteikties, ko viņš pārdzīvojis. Visu izstāstīt, saprotams, nav iespējams un arī nevajag, jāvadās pēc situācijas laukumā, skrejceļā vai distancē. Kaut kas jāpietaupa piemērotākam brīdim. Tas viss nāk ar pieredzi.