Sapnī redzi, ka krāp savu partneri? Lūk, skaidrojums, ko tas īsti nozīmē
Erotiski sapņi ir izplatīti, tos mēdz redzēt daudzi. Bet ko īsti nozīmē, ja sapnī krāpjat savu partneri? To skaidro ASV neirozinātnieks.
Saskaņā ar Focus.de datiem, erotiski sapņi var būt aizraujoši un patīkami, taču dažreiz tie var būt negaidīti vai pat satraucoši, dažreiz liekot šaubīties par sevi un savām patiesajām jūtām pret partneri.
"Erotiski sapņi ir daļa no cilvēka dabas. Tos nevar izslēgt, pat ja mēs to vēlētos," savā grāmatā "Warum wir träumen" ("Kāpēc mēs sapņojam") saka ASV neiroķirurgs un neirozinātnieks Rahuls Džandials.
Pēc viņa teiktā, ne menopauze, ne ķīmiskā kastrācija tos nevar novērst:
"Nav svarīgi, vai cilvēks ir seksuāli aktīvs, celibātā, precējies vai neprecējies – erotiski sapņi ir universāli."
Saskaņā ar Džandiala teikto, aptuveni katram divpadsmitajam sapnim ir seksuāls saturs. Visbiežāk tie ietver skūpstus, dzimumaktu, jutekliskus apskāvienus, orālo seksu un masturbāciju.
Kāpēc erotiski sapņi šķiet tik reāli
Sapņi spēcīgi ietekmē mūs arī tāpēc, ka mēs tos piedzīvojam kā realitāti.
"Prieks, ko piedzīvojam sapnī, fizioloģiski neatšķiras no prieka, ko piedzīvojam nomodā – gluži kā šausmas, vilšanās, seksuāla uzbudinājuma sajūta, dusmas vai bailes," uzsver neirozinātnieks.
Kad sapnī skrienam, tiek aktivizēta motorā garoza – tā pati smadzeņu daļa, kas darbotos, kad skrienam realitātē. Un, ja sapnī sajūtam mīļotā cilvēka pieskārienu, tiek aktivizēta sensorā garoza, gluži kā nomodā.
Smadzenes piešķir seksuālu nozīmi
Tāpēc erotiski sapņi var šķist kā īsta seksuāla pieredze – daži cilvēki pat ziņo, ka sapņos ir piedzīvojuši orgasmu.
Džandials to neuzskata par pārsteidzošu. "Īsta seksuālā aktivitāte ietver visas centrālās nervu sistēmas daļas, kas sūta signālus smadzenēm. Galvenais ir tas, ka tieši smadzenes interpretē šos signālus," viņš raksta.
Vienu un to pašu pieskārienu smadzenes var interpretēt atšķirīgi: kā pilnīgi nenozīmīgu sajūtu vai kā maigu pieskārienu vai erotisku stimulāciju.
"Galu galā tieši smadzenes izlemj, kāda seksuāla nozīme ir sajūtai," secina zinātnieks.
Ko nozīmē partnera krāpšana?
Bet kāpēc mums vispār ir seksuāli sapņi? Un vai tie atklāj mūsu patiesās vēlmes?
Džandials atsaucas uz pētījumiem, kas liecina, ka erotiski sapņi nav tieši saistīti ar pornogrāfijas skatīšanos, seksu vai masturbāciju.
Svarīgākais faktors, kas rada erotiskus sapņus, šķiet, ir cik bieži mēs nomodā fantazējam par erotiku.
Starp uztraukumu un vainas apziņu
Saskaņā ar sapņu ekspertes Terēzas Čeungas teikto, partnera krāpšana sapnī dažkārt var liecināt par slēptām vajadzībām vai iekšēju konfliktu.
"Daudzos gadījumos šāds sapnis norāda, ka reālajā dzīvē ir situācija, kurā jūs neesat pilnīgi godīgs vai kaut ko slēpjat no sevis," viņa saka. Ja cilvēks pēc krāpšanas sapnī jūtas vainīgs vai bailīgs, tas var būt zīme, ka šīs sajūtas ir jārisina reālajā dzīvē, piemēram, attiecībās. Šāds sapnis var arī liecināt par zemāku pašapziņu.
Ja krāpšana sapnī izraisa uzbudinājumu, iespējams, ka cilvēka vēlmes mainās. Tomēr Čeunga uzsver: “Ļoti reti šādi sapņi patiesībā nozīmē vēlmi krāpt savu partneri.”
Eksperte iesaka sapņus tomēr neinterpretēt pārāk tieši – tie parasti atspoguļo iekšējas vajadzības vai emocijas, nevis konkrētus nodomus.