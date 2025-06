Georgs Rubenis: “Sapņi par cilvēku pastāsta daudz vairāk, nekā cilvēks pats par sevi var pastāstīt”

Te atkal vairāk stāsts par to, kas sapni ir izraisījis, vai kāds ir bijis apziņas stāvoklis, kad sapnis pieredzēts. Tāds manis paša sapņots sapnis var būt vērtīgs komentārs par ikdienas norisēm. Bet vielu izraisītie redzējumi ir pavisam kaut kas cits. Protams, saskarsmes punkts ir tas, ka iztēle nāk no viena avota, bet iztēles procesa veidošanās pieredze var būt atšķirīga atkarībā no dažādu psihoaktīvo vielu klātbūtnes organismā. Līdz ar to sapnis vairs nav manas apziņas veidots redzējums, to ietekmē psihoaktīvā viela.