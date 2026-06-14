Lemānas 24 stundu sacīkstē uzvar "Toyota" komanda.
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Šodien 20:20
Spraigā cīņā Lemānas 24 stundu sacīkstēs uzvar "Toyota" komanda
Ar septīto numuru startējusī "Toyota" autosporta komanda svētdien izcīnīja uzvaru Lemānas 24 stundu sacīkstēs.
"Toyota", kuras sastāvā bija brits Maiks Konvejs, japānis Kamui Kobajaši un nīderlandietis Niks de Vrīss, uzvaru izcīnīja pēc veikta 381 apļa. Spraigā cīņā, kurā vadība mainījās pēc katra pitstopa, "Toyota" dažas stundas pirms finiša pārņēma līderpozīciju un to nosargāja.
Nepilnas 11 sekundes zaudēja "BMW" trijotne, bet vairāk nekā 20 sekundes atpalika "Toyota" komanda, kas startēja ar astoto numuru. Pirmajās astoņās vietās finišēja sešu dažādu ražotāju auto.
Pirmoreiz sacensības notika 1923. gadā.