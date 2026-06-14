Rīgā jau 14. reizi norisināsies “Laimas” šokolādes svētki
"Laimas" bijušās šokolādes ražotnes pagalmā Miera ielā, Rīgā, 8. jūlijā notiks SIA "Orkla Latvija" zīmola "Laima" šokolādes svētki.
Pasākumā būs iespējams piedalīties radošajās darbnīcās pieaugušajiem un bērniem un piedalīties arī citās aktivitātēs.
Ieeja teritorijā būs atvērta no plkst. 17, bet svētku programma norisināsies no plkst. 18 līdz plkst. 23. Ieeja pasākumā ir bez maksas.
Svētkos piedalīsies arī citi uzņēmumi, tostarp "Uguns Café", "Bergi Food", "Vīnkalni ceļojošā picērija", "Molberts saldējums", "Vafeles gaisā" un "Holy Sip".
"Laimas" šokolādes svētki notiks 14. reizi.
Jau vēstīts, ka "Orkla Latvija" koncerna apgrozījums 2024. gadā bija 112,834 miljoni eiro, kas ir par 1,8% mazāk nekā 2023. gadā, bet koncerna peļņa pieauga par 4,5% un sasniedza 2,898 miljonus eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
Uzņēmums reģistrēts 2009. gadā, un tā pamatkapitāls ir astoņi miljoni eiro. "Orkla Latvija" koncernā ietilpst SIA "Latfood Agro", SIA "Saldumu tirdzniecība" un SIA "Staburadze".
Uzņēmums ietilpst Norvēģijas koncernā "Orkla". Latvijā "Orkla" pārstāv un attīsta "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu čipsi", "Spilva", "Gutta" un citus zīmolus.