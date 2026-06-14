Princis Luiss karaļa Čārlza dzimšanas dienā
Karaļa Čārlza III oficiālās dzimšanas dienas parādē "Trooping the Colour" uzmanības centrā jau atkal nonāca 8 gadus vecais princis Luiss, ...
FOTO: princis Luiss karaļa Čārlza dzimšanas dienā jau atkal liek pasmaidīt visai Lielbritānijai
Karaļa Čārlza III oficiālās dzimšanas dienas parādē "Trooping the Colour" uzmanības centrā jau atkal nonāca 8 gadus vecais princis Luiss, kurš ar savām jautrajām grimasēm un rotaļīgo uzvedību lika pasmaidīt visai Lielbritānijai.
Svinību laikā Luiss kopā ar vecākiem, brāli princi Džordžu un māsu princesi Šarloti no Bekingemas pils balkona vēroja tradicionālo aviācijas parādi. Tieši tur fotogrāfi iemūžināja virkni mīlīgu prinča sejas izteiksmju, kas ātri vien kļuva par vienu no apspriestākajiem dienas notikumiem sociālajos tīklos.
Šogad princim tika uzticēta arī īpaša loma – viņš brauca karietē kopā ar savu mammu Ketrīnu. Pērn šī vieta bija atvēlēta princesei Šarlotei. Lai gan pasākums ir viens no formālākajiem notikumiem Lielbritānijas monarha dzimšanas dienas svinību laikā, princis Luiss jau vairākkārt pierādījis, ka spēj tajā ienest arī jautrību un spontanitāti.
Tikmēr princis Viljams un princese Ketrīna cenšas saviem bērniem nodrošināt pēc iespējas normālāku bērnību. Karaliskās ģimenes vēsturniece Marlēna Kēniga norādījusi, ka viņu galvenais mērķis ir panākt, lai bērni augtu stabilā ģimenes vidē. "Viņos mīt ļoti spēcīga vēlme lauzt vecos stereotipus," laikrakstam "The Telegraph" atzina kāds ģimenei pietuvināts avots.
Eksperti uzskata, ka bērni pamazām tiek gatavoti nākotnes lomām monarhijā, taču tas notiek neuzliekot viņiem papildu spiedienu. "Tieši no viņiem ir atkarīga monarhijas nākotne," norāda karaliskās ģimenes komentētājs Fils Dampjers. "Pēc desmit gadiem viņi būs galvenās monarhijas zvaigznes."