VIDEO: Lielbritānijas elitārie spēki iespaidīgā sešu stundu operācijā ieņem Krievijas "ēnu flotes" tankkuģi
Iespaidīgā sešas stundas ilgā operācijā Lamanša šaurumā Lielbritānijas Karaliskie jūras kājnieki svētdien pārtvēra un ieņēma Krievijas "ēnu flotes" naftas tankkuģi "Smyrtos". Tā bija pirmā šāda veida operācija, kurā britu bruņotie spēki ar helikopteru desanta palīdzību pārņēma kontroli pār sankcijām pakļautu kuģi.
Aizsardzības ministrijas publicētajos video redzams, kā īpaši apmācīti elitāro spēku karavīri no helikoptera ar trosēm nolaižas uz kuģa klāja un pēc tam pārmeklē tā telpas. NCA amatpersonas vienlaikus pārbaudīja kuģa dokumentāciju.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers operāciju nodēvēja par vēl vienu triecienu Maskavai. "Šī veiksmīgā operācija ir vēl viens trieciens Krievijai un atgādina tiem, kuri finansē Putina karu Ukrainā, ka mēs neļausim viņiem slēpties," paziņoja premjers.
Saskaņā ar Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas datiem Krievijas "ēnu floti" veido vairāk nekā 700 kuģu, kas palīdz apiet starptautiskās sankcijas pret Krievijas naftas eksportu. Tiek lēsts, ka tie pārvadā aptuveni 75% no sankcijām pakļautās Krievijas naftas eksporta, nodrošinot Kremlim būtiskus ienākumus kara finansēšanai.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka tankkuģis "Smyrtos" 5. jūnijā devās ceļā no Ustjlugas ostas netālu no Sanktpēterburgas. Kuģis sankciju sarakstā tika iekļauts jau 2025. gada jūlijā, turklāt kopš tā laika tas ir mainījis gan nosaukumu, gan karogu, zem kura kuģo. Pašlaik tas reģistrēts Kamerūnā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Lielbritānijai par veikto operāciju pauda pateicību. "Eiropai steidzami jāpieņem normatīvie akti, kas ļautu ne tikai aizturēt tankkuģus un ierobežot naftas piegādes, bet arī konfiscēt to pārvadāto naftu," platformā "X" rakstīja Zelenskis.
Arī Lielbritānijas ģenerālprokurors Ričards Hērmers uzsvēra, ka valdība izmantos visus starptautisko tiesību instrumentus cīņā pret Krievijas "ēnu floti". "Šī valdība skaidri norādīja, ka mēs vērsīsimies pret Krievijas ēnu floti ar visu starptautisko tiesību spēku," viņš sacīja.
Bijušais bruņoto spēku ministrs Als Karnss norādīja, ka šī, visticamāk, nebūs pēdējā šāda operācija. "Tagad, kad esam veikuši pirmo Krievijas ēnu flotes kuģa ieņemšanu, mēs, iespējams, redzēsim vēl citas līdzīgas operācijas, ja radīsies tāda iespēja," viņš sacīja BBC.
Lielbritānija līdz šim sankcijām pakļāvusi vairāk nekā 500 kuģu, kuriem aizliegts ienākt valsts ostās, kā arī izmantot britu finanšu, apdrošināšanas un brokeru pakalpojumus. Londona uzsver, ka tās mērķis ir samazināt Krievijas naftas ieņēmumus un tādējādi ierobežot Maskavas spējas finansēt karu Ukrainā.
Kuģa ieņemšanas operācijā piedalījās Karalisko jūras kājnieku komandosi, Nacionālās noziedzības apkarošanas aģentūras (NCA) darbinieki, Karalisko gaisa spēku (RAF) aviācija, kā arī kuģi HMS "Sutherland" un HMS "Ledbury". Aizturētais tankkuģis "Smyrtos" pašlaik tiek turēts un uzraudzīts pie Anglijas dienvidu krasta, kamēr turpinās izmeklēšana.