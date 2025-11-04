Uģa Kuģa sieva nav sajūsmā par ideju gulēt kopā ar vīru
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieks Uģis Kuģis no “vēlmju burkas” ir izvilcis visai izaicinošu uzdevumu - gulēt vienā gultā ar sievu Lindu.
Līdz šim katram bija sava istaba, taču dēlu paaugšanās rezultātā tas būs jāmaina, atdodot Uģa istabu atvasēm. Krišnaīts par uzdevumu ir sajūsmā un, šķiet, ka nevar vien sagaidīt tā izpildi, ko gan nevar teikt par viņa sievu Lindu. Uģis kacina Lindu, sakot: "Būs tev viens svešķermenis blakus! Tev tikai jāsaprot, kur tu mani novietosi – vai nu tu novietosi gultā blakus, vai uz grīdas, pie kājām kā suni.” Savukārt Linda nāk klajā ar praktisku ieteikumu: "Mēs nopērkam jaunu atpūtas krēslu, izvelkamo. Atpūtas krēsls jau sen ir jāmaina, viņš vairs nav simpātisks, uz izvelkamo – uz kura tu vari gulēt."
Taču Uģis šo ierosinājumu ātri noraida, norādot uz to, ka pagājušajā mēnesī ģimenē jau bija lieli izdevumi, iegādājoties gan skapi, gan jaunos krēslus virtuvei. Linda uztver šo plānu ar lielāku apdomu nekā vīrs, atzīstot: "Gulēt vienā gultā, vienā istabā tas ir kaut kādā ziņā grūti priekš mums, jo mēs jau neesam tā pieraduši. Cilvēks jau atrod no visa un arī pretēji – pierod pie visa."
Uģis piedāvā risinājumu – gulēt uz matrača, bet Linda pieļauj iespēju, ka vīrs varētu gulēt blakus viņas gultā, tomēr tad rastos jautājums par to, kur nakšņos jaunākais dēls, kurš ierasti guļ kopā ar mammu.