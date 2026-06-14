Tramps 80. dzimšanas dienu atzīmēs ar UFC cīņām Baltā nama zālienā
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien svin savu 80. dzimšanas dienu, un bija paredzēts, ka viņš to atzīmēs ar vienu no sirreālākajiem pasākumiem gan sportā, gan pat valsts galvaspilsētā — būru cīņām Baltā nama zālienā.
Uz trīs mēnešus ilgā kara ar Irānu fona, kas amerikāņu vidū kopumā ir nepopulārs un satricinājis pasaules naftas tirgus, kā arī laikā, kad inflācija pieaugusi līdz augstākajam līmenim kopš 2023. gada aprīļa, Baltais nams — sen dēvēts par tautas namu un Amerikas demokrātijas simbolu — svētdienas vakarā atvēra savu pagalmu, lai Dienvidu zālienā sarīkotu skarbu UFC cīņu vakaru.
Cīņu vakars, kura galvenais notikums būs divas titula cīņas platformā “Paramount+”, paredzēts plkst. 20 pēc ASV austrumu laika jeb plkst. 3 naktī pēc Latvijas laika.
Tas ir UFC vadītāja Danas Vaita un Trampa attiecību kulminācijas brīdis — šīs attiecības abu pušu labā nesušas personiskus, politiskus un finansiālus ieguvumus un aizsākās pirms 25 gadiem. Vaita pirmā cīņu programma UFC prezidenta amatā notika 2001. gadā Trampa “Taj Mahal” kompleksā.
Tramps kā amatā esošs prezidents apmeklējis četrus UFC pasākumus, pie būra dodoties rokmūzikas un patriotisku līdzjutēju saucienu pavadībā — līdzīgi kā paši cīkstoņi. Vaits Trampu pieteicis divās Republikāņu partijas nacionālajās konvencijās. Viņš piedalījās arī Baltā nama korespondentu asociācijas vakariņās aprīlī, kas tika pārtrauktas apšaudes dēļ.
Cīņu programma, kuru līdzjutēji internetā kritizējuši kā neizteiksmīgu, paredz, ka brazīlietis Alekss Pereira tiksies ar francūzi Sirilu Ganu par pagaidu UFC smagsvaru titulu. Pēc tam spāņu-gruzīnu vieglā svara čempions Ilija Topurija stāsies pretī pagaidu čempionam Džastinam Geičijam, vienam no tikai diviem amerikāņiem, kuriem pašlaik pieder vismaz daļa no UFC 11 čempionu jostām.
Galvenajā programmā paredzētas vēl piecas cīņas, tostarp ar bijušajiem titula pretendentiem Maiklu Čandleru un Deriku Lūisu, kā arī bijušo 135 mārciņu svara kategorijas čempionu Šonu O’Maliju.
Vaits paziņojis, ka šovs notiks jebkuros laikapstākļos.