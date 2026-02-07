Slavenību pāri, kuri guļ atsevišķās guļamistabās - un viņiem tas patīk
Sākot no krākšanas līdz atšķirīgiem darba grafikiem — ir daudz iemeslu, kāpēc pat visuzticīgākie pāri izvēlas gulēt atsevišķās guļamistabās. Šī prakse, ko mēdz dēvēt arī par “miega šķiršanos”, patiesībā var stiprināt attiecības, un daudzi slavenību pāri to ir pieņēmuši dažādu iemeslu dēļ.
Sāra Polsone un Holande Teilore
Sāru Polsoni un Holandu Teilori tas ir tieši tas “LAT” (living apart together) stāsts, ko viņas pašas ir komentējušas, un tur ir arī svarīga nianse.
Sāra 2024. gada pavasarī podkāstā SmartLess atklāti pateica, ka viņas nedzīvo vienā mājā, un pat nosauca to par sava veida “noslēpumu”, kāpēc attiecības tik labi strādā: viņas pavada daudz laika kopā, bet katrai ir sava telpa un ritms — “kopā, kad gribas, un atsevišķi, kad negribas”.
Vēlāk, kad šis citāts internetā sāka dzīvot savu dzīvi (daudzi to pārprata kā “viņas redz viena otru reti”), Sāra to precizēja: ideja nav par distanci vai atsvešināšanos, bet par to, ka viņas neuztur kopīgu īpašumu / vienu kopīgu māju, toties ikdienā bieži ir kopā — vienkārši “vienā vai otrā mājā, turp-atpakaļ”. Citiem vārdiem: viņas “dzīvo kopā, bet nedzīvo kopā” — saglabā neatkarību, bet nav nekādas “reizi mēnesī satikšanās” situācijas.