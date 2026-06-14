VIDEO: Mārtiņš Aleksandrovičs izpilda elpu aizraujošu lēcienu pāri lidmašīnai, kas traucas ar 260 km/h
Ekstrēms triks, kas liek aizrauties elpai! Liepājas aviošovā moto frīstaila meistars Mārtiņš Aleksandrovičs izpildīja iespaidīgu lēcienu pāri lidmašīnai brīdī, kad tā traucās ar aptuveni 260 kilometru stundā lielu ātrumu.
Liepājā noslēdzies aviošovs, kurā skatītājiem bija iespēja vērot augstākās pilotāžas paraugdemonstrējumus un ekstrēmus trikus, kādi Latvijā līdz šim redzēti reti. Vienu no iespaidīgākajiem mirkļiem sagādāja moto frīstaila meistars un divkārtējs Latvijas čempions motokrosā Mārtiņš Aleksandrovičs.
Viņš izpildīja elpu aizraujošu triku, ar motociklu lēcienā paceļoties virs lidmašīnas, kas zem viņa traucās ar aptuveni 260 kilometru stundā lielu ātrumu. Fonā redzamie sprādziena efekti un pirotehnika priekšnesumu padarīja vēl dramatiskāku, radot īstu asa sižeta filmas cienīgu skatu.
Mārtiņš Aleksandrovičs ir viens no pazīstamākajiem Latvijas moto frīstaila braucējiem un divkārtējs valsts čempions motokrosā. Viņš iegājis arī Baltijas motosporta vēsturē kā pirmais sportists reģionā, kurš ar motociklu izpildījis atmugurisko salto, kā arī savulaik piedalījies dažādās moto frīstaila sacensībās un šovos ārpus Latvijas.